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Украина

Образование и язык: Венгрия озвучила претензии к Украине

17:01 29 мая 2020
Петер Сийярто
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Венгрии, уже давно блокирующей продвижение Украины в НАТО из-за закона об образовании, который якобы нарушает права национальных меньшинств, также имеют претензии и к языковому закону, однако надеются договорится и устранить препятствия на пути нашей страны по сближению с Альянсом.

Как передает «Украинская правда», об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой украинского дипломатического ведомства Дмитрием Кулебой.

«Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО», — заявил Сийятро.

При этом, по его словам, венгерская сторона «не хочет сохранять блокировку», а желает «достичь договоренностей». «Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье», — заявил Сийярто и добавил, что встреча с главой МИД Украины «позволит приблизить компромисс».

Также сообщается, что глава МИД Венгрии не упомянул о необходимости изменить закон об образовании, хотя до этого Венгрия именно на этом и настаивала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сийярто выступал против норм закона, которые предусматривают необходимость увеличения объемов обучения на государственном языке — украинском — в венгерских школах — от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе.

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