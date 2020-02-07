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Украина

Венгрия требует от Украины изменить языковые нормы нового закона об образовании

13:50 7 февраля 2020 162
Флаги Украины и Венгрии
Инф. «ФАКТОВ»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал новый закон Украины «Об общем среднем образовании». Претензии он высказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Европейская правда».

Петер Сийярто выступил против норм закона, которые предусматривают необходимость увеличения объемов обучения на государственном языке в венгерских школах — от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе.

«Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском у них увеличивалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным», — заявил Петер Сийярто.

Министр также сказал о предварительной договоренности с Киевом по согласованию расхождений.

«Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что этих двух целей можно достичь одновременно», — утверждает Сийярто.

Как сообщалось ранее, новый украинский закон об образовании предусматривает, что для школ с обучением на языке национальных меньшинств стран-членов Евросоюза будет действовать специальная модель.

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