- 14:50 Свадьба внучки королевы Елизаветы II: дворец объявил дату и место
- 14:42 Перестрелка в Мукачево: появились данные о пострадавших
- 14:41 Смогут ли украинцы получать субсидию после продажи земли: Гончарук дал ответ
- 14:28 Дело Шеремета: Дугарь проверили на полиграфе
- 14:14 На Донбассе готовили теракт: что об этом известно
- 14:07 СМИ пишут о попытках вернуться на службу уволенного таможенника Криля
- 13:59 Карантин в одесских школах продлили на неделю
- 13:57 15 дней лечился дома: в Днепре от вирусной пневмонии умер мужчина
- 13:53 Выманил больше миллиона: одессит придумал хитрую схему интернет-мошенничества
- 13:50 Венгрия требует от Украины изменить языковые нормы нового закона об образовании
- 13:47 Украинец рассказал о том, что происходит на заблокированном из-за коронавируса лайнере
- 13:35 На Полтавщине подпольно делали лекарства на основе наркотиков
Венгрия требует от Украины изменить языковые нормы нового закона об образовании
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал новый закон Украины «Об общем среднем образовании». Претензии он высказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Европейская правда».
Петер Сийярто выступил против норм закона, которые предусматривают необходимость увеличения объемов обучения на государственном языке в венгерских школах — от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе.
«Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском у них увеличивалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным», — заявил Петер Сийярто.
Министр также сказал о предварительной договоренности с Киевом по согласованию расхождений.
«Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что этих двух целей можно достичь одновременно», — утверждает Сийярто.
Как сообщалось ранее, новый украинский закон об образовании предусматривает, что для школ с обучением на языке национальных меньшинств стран-членов Евросоюза будет действовать специальная модель.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...