Деньги

Два авто, квартиры жены и права на песни: что задекларировал глава партии «Слуга народа» Корниенко

В декларации за 2019 год председателя партии, первого заместителя председателя фракции Рады «Слуга народа» Александра Корниенко указан почти миллион гривен дохода от предпринимательской деятельности. Ранее декларацию обнародовал премьер Шмыгаль.

В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поданы данные, что за 2019 Александр Корниенко заработал 984 352 грн предпринимательской деятельностью. Еще 159 953 грн заработной платы он получил по основному месту работы в Управлении делами Аппарата ВР, 42 844 грн зарплаты ему заплатило от ООО «ЭЛЕКТРОСПЕЦ ПЛЮС».

Депутат также указал в декларации доход от отчуждения движимого имущества в размере 210 тысяч гривен.

Жена нардепа, Ольга Корниенко, в 2019 году получила 21 713 грн заработной платы от «Университета экономики и права «Крок» и 7 740 грн государственной и социальной материальной помощи. Еще 450 тысяч гривен она получила от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Александр Корниенко имеет наличными 50 тысяч долларов США и полмиллиона гривен. У его жены 20 тысяч долларов наличных средств.

Председатель партии «Слуга народа» в декларации указал право пользования жилым домом Киевской области. Там же Корниенко имеет в собственности земельный участок площадью 1 300 кв м.

Жена Александра Корниенко имеет две квартиры: в Киеве — площадью 113 кв. м и в Черкассах — площадью 85 кв. м.

Александр Корниенко задекларировал два авто — Citroen C5 2019 года выпуска и SEAT IBIZA 2011 года.

Кроме того, нардеп задекларировал авторское право на песни группы «2Саша».

Ранее сообщалось, что указал в декларации Вакарчук.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter