Земельные участки, больше 3 млн доходов и отсутствие личного авто: Шмыгаль показал декларацию

Деньги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заполнил декларацию доходов за 2019 год — она опубликована в Едином реестре. Ранее свою декларацию показал Вакарчук.

Из декларации следует, что за 2019 год премьер заработал 2 233 640 грн в ВП «Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК». Кроме того, 925 464 грн он получил по совместительству в «ДТЭК Востокэнерго», а еще 229 958 грн — в Ивано-Франковской ОГА.

У Шмыгаля есть 155 тысяч долларов наличными, а у его жены Екатерины — 80 тысяч долларов.

В собственности премьер-министра земельный участок площадью 2 200 кв. м в селе Хоросница Львовской области, приобретенный в 2009 году. А также гараж (15,9 кв. м), приобретенный в октябре 2018 года.

У жены премьер-министра Екатерины Шмыгаль во Львовской области есть дом площадью 215,9 кв. м, а также земельный участок площадью 151 кв м. Они были приобретены в октябре 2013 года. Еще у Екатерины Шмыгаль есть нежилое помещение (417,2 кв. м) и земельный участок (2200 кв. м). Она также имеет часть прав на еще один земельный участок.

Екатерина Шмыгаль владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport (2016 года выпуска), купленным в 2018 году.

Ранее сообщалось, что свои доходы задекларировал Медведчук.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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