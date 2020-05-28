Недвижимость, авто и деньги в зарубежных банках: Вакарчук показал свою декларацию

Политика

Народный депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук подал электронную декларацию за 2019 год, в которой указаны данные и его «партнера» — супруги Ляли Фонаревой.

Как следует из документа, обнародованного в Едином государственном реестре деклараций, в 2019 году нардеп получил 2,5 миллиона гривен в качестве дивидендов от принадлежащей ему компании «Суперсиметрия» и почти 670 тысяч гривен — по своему вкладу банке. Кроме того, 300 тысяч гривен задекларированы как гонорары, 44,5 тысяч гривен — в качестве дохода от отчуждения ценных бумаг, 49 тысяч гривен — как возмещение затрат на ремонт автомобиля от страховой компании.

Депутатская зарплата Святослава составила почти 169,5 тысяч гривен, что меньше, чем доходы Фонаревой от предпринимательской деятельности (250 тысяч гривен).

Среди недвижимости Вакарчук и Фонарева задекларировали три квартиры в Киеве площадью 68,8 кв. м, 475,8 кв. м и 186,3 кв. м — стоимостью 1 миллион, 5,056 миллиона и 344,4 тысячи гривень соответственно, а также дачный дом площадью 121 кв. м и земельный участок площадью 598 кв.м. в селе Гнидын Бориспольского района Киевской области стоимостью 752,6 тысяч и 411,3 тысяч гривень соответственно.

Паре принадлежат четыре автомобиля: BMW 528I 2012 года, Range Rover 2015 года, BMW G32 640i xDrive 2018 года и Renault Laguna 1994 года.

На счету Вакарчука в украинском банке находится 3035 тысяч гривен, еще 12 тыс долларов в Bank of America, портфель активов в управлении в банке Banque Pictet & Cie SA (Швейцария) стоимостью 1,160 млн долларов, а Фонарева хранит 309 тыс долларов и почти 3 тысячи швейцарских франков в банке Union Bancaire Privee.

Наличными у Вакарчука хранятся 1,8 млн грн, 230 тысяч долларов, 137 тысяч евро. Также у него есть право требовать выплату гонорара артиста за 2016−2017 годы по договору на сумму 470 тысяч евро.

Депутат и его супруга являются конечными бенефициарами (контролерами) пяти отечественных компаний, а также фирм, зарегистрированных в Швейцарии и Лихтенштейне.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков («Юзик» из студии «Квартал 95») задекларировал за 2019 год 627 тысяч гривен дохода, а лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко — 318 млн гривен.

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