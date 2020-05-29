Ким Чен Ын объявил войну подростковому сексу, приравняв его к государственной измене

Мир

Снова появившийся на публике после длительного отсутствия руководитель КНДР Ким Чен Ын неожиданно объявил войну подростковому сексу. Как сообщает издание Express со ссылкой на Radio Free Asia, лидер Северной Кореи считает участившийся секс между тинэйджерами «аморальным» и «нечестивым». Более того, он приравнял его к государственной измене, поскольку такое подведения подростков «помогает врагам разрушать наше общество». Безнравственность школьников и студентов вызвана влиянием капиталистического образа жизни, распространением электронных средств массовой информации, а также поставляемой из соседнего Китая порнографией. И это «становится проблемой».

Как заявил источник, чтобы остановить рост «сексуальной распущенности», власти приказали школам проверять телефоны учащихся или другие устройства, которые они могут иметь при себе — на наличие запрещенных материалов и посещений нежелательных сайтов.

Провинившиеся будут сурово наказаны. Так же, как учителя и родители, которые не смогут контролировать поведение подростков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Чен Ына могли подменить двойником — появилось доказательство (видео).

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