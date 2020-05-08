Ким Чен Ына могли подменить двойником — появилось доказательство (видео)

Мир

Хотя 2 мая руководитель КНДР Ким Чен Ын, казалось бы, положил конец слухам со своей смерти, появившись на публике впервые за 20 дней, в сети продолжают циркулировать различные конспирологические теории. Одним из самых распространенных является предположение, что скончавшегося лидера Северной Кореи подменили двойником. И этому даже якобы нашли доказательство такой возможности. Так, британское издание The Sun опубликовало видео, снятое в июле 2017 года во время испытаний ракет. На нем Ким беседует с двумя подозрительно похожими на него людьми — в такой же одежде, той же комплекции и с такими же стрижками.

Разговоры о том, что Ким Чен Ын, подобно другим тиранам, пользуется двойниками, опасаясь покушения, ходят уже давно.

В сети также сравнивают фотографии северокорейского вождя, сделанные в разные годы, и сравнивают с его последними снимками. Многие утверждают, что видят явные отличия. Правда, отмечается что ряд циркулирующих ныне изображений явно обработаны фотошопом.

Между тем разведка Южной Кореи полагает, что Ким Чен Ын не умирал и не переносил никаких операций — он просто прячется от коронавируса, стараясь не появляться на людях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Северную Корею впервые может возглавить женщина — младшая сестра Ким Чен Ына.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter