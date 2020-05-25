Ким Чен Ын снова появился на публике после трехнедельного отсутствия

Мир

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, упорные слухи о смерти которого ходили в апреле, снова появился на публике после почти трехнедельного отсутствия. Он провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Материал об этом мероприятии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

В предыдущий раз лидер КНДР вышел в свет 1 мая, приняв участие в торжественном открытии завода удобрений.

Разведка Южной Кореи считает, что долгие периоды отсутствия вождя связаны с необходимостью уладить внутренние дела, а также с его желанием максимально самоизолироваться в период пандемии коронавируса. И что никаких операций или каких-либо серьезных медицинских процедур он в последнее время не делал.

В этом году, как пишет издание Time, Ким Чен Ын появлялся на публике всего 17 раз. После того, как он пришел к власти в 2011 году, количество его выходов за тот же период составляло в среднем 50.

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