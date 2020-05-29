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В Чехии будут судить наемников, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
В Чехии будут судить двух мужчин, которые ездили воевать на Донбасс на стороне пророссийских боевиков. Ранее в Беларуси суд вынес приговор военнослужащему, который не вернулся в часть после отпуска и вместо этого поехал в Украину воевать на стороне оккупантов.
Правоохранители Чехии выяснили, что на Донбассе воевали гражданин Беларуси, который имеет постоянное место жительства в Чехии, и чех.
Белорус неоднократно принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов. Он воевал в Украине в 2014 и 2016 годах. Его дело рассмотрит Пражский городской суд.
Подобное дело в отношении гражданина Чехии, который также воевал в составе организованной преступной группировки на Донбассе, рассмотрит суд в городе Чешске-Будейовице, сообщает «Радио Прага».
Мужчинам грозит тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет.
Напомним, в Украине приговорили к 13 годам заключения обвиняемого в участии в деятельности террористической организации «ДНР» бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.
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