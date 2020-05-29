26.77 / 27.00 29.35 / 29.86
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Чехии будут судить наемников, воевавших на стороне боевиков на Донбассе

19:45 29 мая 2020
суд
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Чехии будут судить двух мужчин, которые ездили воевать на Донбасс на стороне пророссийских боевиков. Ранее в Беларуси суд вынес приговор военнослужащему, который не вернулся в часть после отпуска и вместо этого поехал в Украину воевать на стороне оккупантов.

Правоохранители Чехии выяснили, что на Донбассе воевали гражданин Беларуси, который имеет постоянное место жительства в Чехии, и чех.

Белорус неоднократно принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов. Он воевал в Украине в 2014 и 2016 годах. Его дело рассмотрит Пражский городской суд.

Подобное дело в отношении гражданина Чехии, который также воевал в составе организованной преступной группировки на Донбассе, рассмотрит суд в городе Чешске-Будейовице, сообщает «Радио Прага».

Мужчинам грозит тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет.

Напомним, в Украине приговорили к 13 годам заключения обвиняемого в участии в деятельности террористической организации «ДНР» бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.




137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

граница Польши в Шенгене

Из Польши выдворят 33 украинских заробитчан: что произошло

Задержание

Перестрелка в Броварах: полиция раскрыла новые детали конфликта и назвала число задержанных

здание полиции

Изнасилование в Кагарлыке: мужчина, который привез потерпевшую в полицию, нарушил молчание

Стрельба в Броварах 29 мая 2020

В Броварах под Киевом утром расстреляли маршрутку: первые подробности, фото и видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер