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Происшествия

Перестрелка в Броварах: полиция раскрыла новые детали конфликта и назвала число задержанных

20:03 29 мая 2020
Задержание
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Правоохранители расследуют четыре уголовных производства по перестрелке, которая произошла 29 мая в Броварах.

Как сообщает Нацполиция Киевской области, задержаны 24 участника инцидента. Следствие выяснило, что по направлению «Бровары-Киев» работают два маршрута: № 701, обслуживаемый броварским ООО «Союзавто», и № 706 ООО «Евроавтоальянс», владельцы которого — предприниматели из Киева.

Полиция установила, что злоумышленники приехали с оружием в Бровары утром 29 мая со стороны Киева. После стрельбы правонарушители скрылись на автомобилях, которые полиция объявила в розыск.

На месте происшествия задержаны 11 вооруженных злоумышленников и изъяты три транспортных средства. Впоследствии с помощью сотрудников полиции из других регионов задержаны еще 13 участников вооруженного конфликта.

Установлено, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по задержанию других участников происшествия.

Ранее было высказано предположение, что стрельба в Броварах велась боевыми патронами.

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