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Происшествия

«Стреляли боевыми?»: в сети появилось новое видео перестрелки в Броварах

17:41 29 мая 2020
Перестрелка
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Появилось новое видео перестрелки, которая в пятницу, 29 мая, произошла в Броварах.

Ролик разместил в своем Facebook житель города Бровары Виталий Новак. Он утверждает, что стрельба велась боевыми патронами.

«Такие штуки уже надо расценивать как терроризм. Это уже не хулиганство, тем более что была стрельба и боевыми. Тут видео чуть раньше, где-то в 7.20», — написал Новак.

Ранее сообщалось, что еще за несколько дней до перестрелки жителей Броваров предупреждали о «титушках», которые запугивали водителей маршруток, чтобы те не брали пассажиров на Киев.

Напоминаем, «ФАКТЫ» сообщали, что количество задержанных участников перестрелки в Броварах возросло уже до 21 человека. При этом установлено, что часть вооруженных людей приехала из Винницкой области.

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