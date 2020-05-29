Происшествия

На шахте в Кировоградской области произошло ЧП: много пострадавших

На одной из шахт Кировоградской области произошло ЧП — из-за сбоя в системе подъемного механизма лифтового оборудования шесть человек получили травмы.

«Сообщение о сбое в системе подъемного механизма лифтового оборудования на одной из шахт поступило в полицию сегодня, 29 мая, около 7:30. По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность», — говорится в сообщении областного главка полиции.

Помогали шахтерам подняться на поверхность спасатели.

Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, в прошлом году несколько несчастных случаев произошло на шахтах Донбасса — погибли горняки на шахтоуправлении «Покровское» (подконтрольная часть Донецкой области) и в районе оккупированного Снежного.

Массовая гибель рабочих случилась и на оккупированной части Луганской области, там в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» погибла смена — 17 горняков.

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