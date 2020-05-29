Происшествия

Обвиняемых в убийстве ветерана АТО Олешко отправили под домашний арест

Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной «Сармат») суд отпустил под домашний арест. Такое решение приняла коллегия судей Бердянского горрайсуда Запорожской области.

Об этом сообщил адвокат жены «Сармата» Татьяны Олешко Дмитрий Бубнов.

По словам адвоката, меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили обвиняемым Михаилу Сигиде, Николаю Ломаке, Александру Обухову, Максиму Владимиренкову, передает hromadske.

Защита фигурантов просила для них ночной домашний арест. Обвинение и адвокат просили продлить содержание под стражей.

Напомним, ветерана АТО Виталия Олешко, который служил в батальоне «Донбасс», воевал в Иловайске, убили в его родном Бердянске 31 июля 2018 года. Следствие пришло к выводу, что мотивом для убийства стала бизнес-деятельность ветерана.

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