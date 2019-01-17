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Покушение на "Сармата": предполагаемому организатору преступления продлили арест на два месяца
В Киеве суд продлил содержание под стражей Михаилу Сигиди, подозреваемому в организации убийства активиста Виталия Олешко «Сармата», на два месяца — до 17 марта.
Такое решение 17 января принял Печерский суд столицы. Сторона обвинения ходатайствовала о продлении ареста, основываясь на рисках побега подозреваемого, давления на свидетелей, сообщает «Громадське».
Во время заседания прокурор Юрий Грицай приобщил к материалам дела протокол допроса Михаила Сигиды от 11 октября 2018 года. Также прокурор отметил, что Сигида организовывал деятельность предполагаемых исполнителей убийства, предоставлял им оружие и ключи от «Таврии».
Адвокаты Сигиды просили отпустить своего подзащитного, подчеркивая, что он имеет прочные социальные связи, работу. В частности, защитники приобщили к материалам дела копии свидетельств о рождении детей Сигиды, характеристику с места его работы, где Сигида занимает должность директора.
Как писали «ФАКТЫ», активист Виталий Олешко был добровольцем батальона «Донбасс», участвовал в боях за Иловайск. 31 июля Олешко был застрелен у своего дома в Бердянске Запорожской области. Правоохранители рассматривают в качестве основной версии убийства убийство за предпринимательскую деятельность.
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