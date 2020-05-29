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США разрывают все отношения с ВОЗ: Трамп сделал громкое заявление
Президент США Дональд Трамп, который с апреля 2020 года приостановил финансирование ВОЗ, объявил, что страна разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Об этом Трамп заявил на пресс конференции в Белом доме в пятницу, 29 мая, отметив, что организация не смогла провести реформы, которые от нее ожидали.
Глава Белого дома также заявил, что «Китай имеет полный контроль над ВОЗ, хотя он платит только 40 миллионов долларов в год, тогда как США платят в год примерно 440 миллионов долларов».
Средства, которые США тратили на ВОЗ, пойдут на финансирование других международных организаций, передает «Громадське».
Напомним, ранее Трамп потребовал от Всемирной организации здравоохранения признать ошибки в противостоянии коронавирусной инфекции и немедленно реформироваться. В письме Трамп дал ВОЗ 30-дневный срок, чтобы «существенно улучшила ситуацию». В противном случае, по его словам, ВОЗ рисковала потерять миллионы долларов финансирования и членство США.
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