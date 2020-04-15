Трамп приостановил финансирование ВОЗ: названы причины

Мир

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на днях порадовала человечество новостями о создании вакцины против коронавируса, Соединенные Штаты Америкаи решили приостановить взносы в ее бюджет.

Об этом сообщил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает ABC.

«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса, — сказал он. — Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили $ 400−500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил $ 40 млн».

JUST IN: President Trump says he is instructing his administration to «halt» U.S. funding of the World Health Organization «while a review is conducted.»



«We have deep concerns whether America’s generosity has been put to the best use possible.» https://t.co/bISM7ReHdH pic.twitter.com/PBWlRx49WJ — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 14, 2020

По словам американского президента, США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность.

«Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами, — заявил президент. — К счастью, я не прислушался к их [ВТО] рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней <…> Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми».

Вашингтон добивается реформирования ВОЗ и намерен обсудить с другими странами, как использовать американские средства, предоставлявшиеся этой организации, добавил Трамп.

Трампа спросили, почему ему кажется правильным принимать решение о приостановке финансирования ВОЗ именно сейчас, в разгар пандемии.

«У нас были проблемы с ними в течение многих лет <…> Мы рассчитываем, что период [оценки займет] от 60 до 90 дней, мы очень тщательно изучаем <…> Но это должно было быть сделано еще предыдущими администрациями очень давно», — сказал на это Трамп.

«Это период оценки, но пока мы приостанавливаем все финансирование, которое идет в ВОЗ, мы сможем взять эти деньги и направить их в области, где это необходимо», — продолжил глава Белого дома.

Как известно, ранее президент США обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы. По его словам, одним из наиболее опасных и нанесших большой ущерб решений ВОЗ было ее катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран. По его утверждению, специалисты ВОЗ доверились информации китайских властей и сообщали, что вирус не передается от человека к человеку.

«Если бы другие страны тоже приостановили въезд из Китая, несчетное количество жизней было бы спасено. Вместо этого посмотрите, что происходит в остальном мире, в некоторых частях Европы. Другие страны и регионы, которые последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая, и это ускорило распространение пандемии по всему миру», — заявил Трамп.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что наряду с оптимистическими новостями из штаб-квартиры ВОЗ постоянно поступают и обескураживающие известия. Так, на днях официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что в связи с тем, что во многих странах мира растет количество зараженных коронавирусом, пик заболеваемости COVID-19 еще впереди. А вакцину, по ее словам, стоит ожидать раньше, чем через год.

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