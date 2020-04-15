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Трамп приостановил финансирование ВОЗ: названы причины

3:58 15 апреля 2020 50
Дональд Трамп
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на днях порадовала человечество новостями о создании вакцины против коронавируса, Соединенные Штаты Америкаи решили приостановить взносы в ее бюджет.

Об этом сообщил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает ABC.

«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса, — сказал он. — Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили $ 400−500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил $ 40 млн».

По словам американского президента, США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность.

«Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами, — заявил президент. — К счастью, я не прислушался к их [ВТО] рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней <…> Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми».

Вашингтон добивается реформирования ВОЗ и намерен обсудить с другими странами, как использовать американские средства, предоставлявшиеся этой организации, добавил Трамп.

Трампа спросили, почему ему кажется правильным принимать решение о приостановке финансирования ВОЗ именно сейчас, в разгар пандемии.

«У нас были проблемы с ними в течение многих лет <…> Мы рассчитываем, что период [оценки займет] от 60 до 90 дней, мы очень тщательно изучаем <…> Но это должно было быть сделано еще предыдущими администрациями очень давно», — сказал на это Трамп.

«Это период оценки, но пока мы приостанавливаем все финансирование, которое идет в ВОЗ, мы сможем взять эти деньги и направить их в области, где это необходимо», — продолжил глава Белого дома.

Как известно, ранее президент США обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы. По его словам, одним из наиболее опасных и нанесших большой ущерб решений ВОЗ было ее катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран. По его утверждению, специалисты ВОЗ доверились информации китайских властей и сообщали, что вирус не передается от человека к человеку.

«Если бы другие страны тоже приостановили въезд из Китая, несчетное количество жизней было бы спасено. Вместо этого посмотрите, что происходит в остальном мире, в некоторых частях Европы. Другие страны и регионы, которые последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая, и это ускорило распространение пандемии по всему миру», — заявил Трамп.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что наряду с оптимистическими новостями из штаб-квартиры ВОЗ постоянно поступают и обескураживающие известия. Так, на днях официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что в связи с тем, что во многих странах мира растет количество зараженных коронавирусом, пик заболеваемости COVID-19 еще впереди. А вакцину, по ее словам, стоит ожидать раньше, чем через год.

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