Трамп приостановил финансирование ВОЗ: названы причины

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на днях порадовала человечество новостями о создании вакцины против коронавируса, Соединенные Штаты Америкаи решили приостановить взносы в ее бюджет.

Об этом сообщил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает ABC.

«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса, — сказал он. — Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили $ 400−500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил $ 40 млн».

