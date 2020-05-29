26.77 / 27.00 29.35 / 29.86
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Из-за столкновения авто произошла утечка соляной кислоты под Харьковом: фото и видео происшествия

22:47 29 мая 2020
ДТП
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 29 мая, на автодороге Харьков — Красноград — Перещепино произошло ДТП, в результате которого повредилась емкость с соляной кислотой и произошла ее утечка на проезжую часть.

Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, около трех часов дня столкнулись Mercedes-Benz и МАЗ с прицепом.

Полицейские установили, что 43-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и «допустил столкновение» с грузовиком, перевозившим кислоту.

К счастью, в результате аварии, случившейся в пяти километрах от ближайшего населенного пункта, никто не пострадал.

Напомним, утром 29 мая в Харьковской области в районе Купянска произошло ДТП с участием военной техники. А несколько дней назад произошло серьезное ДТП в центре Киева.

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Место стрельбы в Броварах

К стрельбе в Броварах может быть причастен экс-нардеп Продивус, — СМИ

Николай Гонта

Компания B2B jewelry возобновляет выплаты кэшбека покупателям

Холостяк

Уже не с Дашей: появились слухи о новой девушке «Холостяка» Макса Михайлюка (фото, видео)

Стрельба в Броварах 29 мая 2020

В Броварах под Киевом утром расстреляли маршрутку: первые подробности, фото и видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер