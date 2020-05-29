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Из-за столкновения авто произошла утечка соляной кислоты под Харьковом: фото и видео происшествия
В пятницу, 29 мая, на автодороге Харьков — Красноград — Перещепино произошло ДТП, в результате которого повредилась емкость с соляной кислотой и произошла ее утечка на проезжую часть.
Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, около трех часов дня столкнулись Mercedes-Benz и МАЗ с прицепом.
Полицейские установили, что 43-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и «допустил столкновение» с грузовиком, перевозившим кислоту.
К счастью, в результате аварии, случившейся в пяти километрах от ближайшего населенного пункта, никто не пострадал.
Напомним, утром 29 мая в Харьковской области в районе Купянска произошло ДТП с участием военной техники. А несколько дней назад произошло серьезное ДТП в центре Киева.
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