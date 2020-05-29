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Военные грузовики попали в масштабное ДТП на Харьковщине: первые фото с места аварии
В Харьковской области произошло ДТП с участием военной техники — столкновение двух грузовиков произошло на трассе на Купянск утром 29 мая. Напомним, в начале марта там же при столкновении КамАЗа и Daewoo Lanos погибли четыре человека.
Фото в сети опубликовал ресурс Харьков 1964.
О пострадавших во время ДТП не сообщается. В полиции также пока не комментируют случившееся.
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале мая на Виннитчине в ДТП погибли военнослужащие воинской части А 1119, а в апреле военные попали в смертельную автокатастрофу на Луганщине.175
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