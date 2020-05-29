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Месси, Суарес и Серхио Рамос «зажгли» в новом клипе Иглесиаса (видео)
Знаменитые футболисты «Реала» и «Барселоны» снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса, у которого недавно родилась дочь, и пуэрториканского певца Anuel AA (на фото с Месси и Суаресом) на песню Fútbol y Rumba.
В съемках поучаствовали форварды каталонцев Лионель Месси (с сыновьями) и Луис Суарес (с женой), а также капитан Королевского клуба Серхио Рамос, компанию которым составил легенда НБА Шакил ОʼНил.
Новый сингл, который вошел в состоящий из 22 песен альбом Emmanuel, меньше чем за двое суток набрал в YouTube более 6,5 миллиона просмотров.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист «Баварии» Давид Алаба стал рэпером.
Фото Instagram107
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...