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Спорт

Месси, Суарес и Серхио Рамос «зажгли» в новом клипе Иглесиаса (видео)

8:12 30 мая 2020
Лионель Месси Ануэль АА и Луис Суарес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитые футболисты «Реала» и «Барселоны» снялись в новом клипе Энрике Иглесиаса, у которого недавно родилась дочь, и пуэрториканского певца Anuel AA (на фото с Месси и Суаресом) на песню Fútbol y Rumba.

В съемках поучаствовали форварды каталонцев Лионель Месси (с сыновьями) и Луис Суарес (с женой), а также капитан Королевского клуба Серхио Рамос, компанию которым составил легенда НБА Шакил ОʼНил.

Новый сингл, который вошел в состоящий из 22 песен альбом Emmanuel, меньше чем за двое суток набрал в YouTube более 6,5 миллиона просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист «Баварии» Давид Алаба стал рэпером.

Фото Instagram

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