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Происшествия

В центре Одессы зарезали молодого человека

23:57 29 мая 2020
Одесса, на месте происшествия
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Поздно вечером в пятницу, 29 мая, в центре Одессы, неподалеку от железнодорожного вокзала, обнаружили убитым молодого мужчину. Напомним, что накануне в Одесской области жестоко расправились с супружеской парой

На теле убитого в парке мужчины зафиксированы проникающие ножевые ранения.

По словам очевидцев, ЧП случилось на Итальянском бульваре. Точнее — в небольшом сквере, что располагается между упомянутым бульваром и улицей Пантелеймоновской.

Фото с камеры видеонаблюдения

Свидетели видели двух нападавших. Подозреваемые «засветились» — попали в поле зрения камеры видеонаблюдения, благодаря чему одного из них удалось задержать.

В полиции данный инцидент пока не комментируют. Говорят, что на месте работает оперативно-следственная группа. Подробности произошедшего и личность погибшего выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Одессой насильнику женщины-инвалида дали минимальный срок — сказалось отсутствие на процессе адвоката потерпевшей.

Фото: 7-й телеканал

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