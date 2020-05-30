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В центре Одессы зарезали молодого человека
Поздно вечером в пятницу, 29 мая, в центре Одессы, неподалеку от железнодорожного вокзала, обнаружили убитым молодого мужчину. Напомним, что накануне в Одесской области жестоко расправились с супружеской парой
На теле убитого в парке мужчины зафиксированы проникающие ножевые ранения.
По словам очевидцев, ЧП случилось на Итальянском бульваре. Точнее — в небольшом сквере, что располагается между упомянутым бульваром и улицей Пантелеймоновской.
Фото с камеры видеонаблюдения
Свидетели видели двух нападавших. Подозреваемые «засветились» — попали в поле зрения камеры видеонаблюдения, благодаря чему одного из них удалось задержать.
В полиции данный инцидент пока не комментируют. Говорят, что на месте работает оперативно-следственная группа. Подробности произошедшего и личность погибшего выясняются.
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Фото: 7-й телеканал320
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