Эффективнее плацебо: детское лекарство вылечило 90 процентов всех тяжелых пациентов с COVID-19

Мир

В спор о том, существует ли эффективное лекарство против коронавируса вступили исследователи из Детского госпиталя в Цинциннати (США).

Об этом пишет британская Daily Mail.

Ученые заявили о том, что опыт лечения больных с коронавирусной инфекцией показывает, что при использовании препарата руксолитиниб начали восстанавливаться в 10 раз больше пациентов с тяжелыми респираторными нарушениями при коронавирусе (около 90 процентов), чем среди получавших плацебо. В дополнение к этому, не получавшие руксолитиниба больные на 14% чаще умирали от COVID-19.

Лекарственное средство руксолитиниб используется для лечения лимфомы гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза — тяжёлого системного воспалительного синдрома у детей, который может быть фатальным. Лекарство предназначено для снижения активности иммунной системы.

Также это лекарство также применяется для лечения миелофиброза или опухоли костного мозга. Руксолитиниб подавляет воспаления, помогая контролировать реакцию иммунной системы. В некоторых случаях он даже убивает определенные разновидности раковых клеток.

Благодаря указанным свойствам лекарства ученые надеются, что оно поможет обуздать цитокиновый шторм — самое опасное осложнение коронавируса, при котором в организм пациента выбрасывается избыточное количество иммунных клеток цитокинов. Они атакуют собственные клетки и ткани, вызывая нарушения респираторной системы, приводящие к острому респираторному дистресс-синдрому.

По статистике, жертвам этого синдрома чаще всего требуется искусственная вентиляция лёгких. А если болезнь доходит до этой стадии, то вероятность сохранить жизнь уменьшается до 20−30%. К сожалению, выживаемость пациентов на ИВЛ в большинстве стран мира крайне низкая.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании разработали инновационный способ лечения коронавируса, который может применятся на начальных стадиях болезни, при появлении у человека первых симптомов. Суть метода — в том, что лекарство будет поставляться в организм с помощью специального ингалятора.

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