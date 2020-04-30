26.81 / 27.30 28.95 / 29.62
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Любимое лекарство Трампа" вылечивает 91% пациентов с COVID-19, — американские медики

6:49 30 апреля 2020 579
Дональд Трамп
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Губернатор штата Аризона (США) Даг Дьюси, получил письмо от Ассоциации американских терапевтов и хирургов (AAPS), в котором содержится призыв к более широкому использованию лекарства гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции. Это тот самый препарат, который так активно «продвигает» американский президент Дональд Трамп, напоминает Daily Mail.

В письме американские врачи утверждают, что имеющий неоднозначную репутацию препарат от малярии гидроксихлорохин действительно помогает подавляющему большинству жертв COVID-19.

И в связи со сложившейся в мире ситуацией не стоит ждать завершения полноценных клинических исследований, а надо начать активно применять его в больницах страны.

В качестве доводов медики приводят следующую статистику: из 2 333 коронавирусных пациентов, получавших гидроксихлорохин, улучшение состояния было зафиксировано в 91% случаев.

В то же время примерно с месяц назад исследование с участием американских ветеранов показало, что у принимающих это лекарство пациентов риск смерти от COVID-19 выше, чем у тех, кого лечили стандартно.

Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) издало предупреждение по поводу использования гидроксихлорохина вне пределов больничных стен, поскольку препарат может спровоцировать у некоторых пациентов аритмию.

Зная об этом предупреждении, в AAPS настаивают, что вовлеченные в этот эксперимент ветераны были в очень плохом состоянии, а поэтому по ним судить об эффективности лекарства нельзя.

Чем закончится данное противостояние, пишет автор статьи, пока трудно сказать, но учитывая столь солидную поддержку гидроксихлорохина в медицинских кругах и на уровне руководства страны, можно предположить, что средство будет рекомендовано для употребления в общенациональном мастшатабе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медики за рубежом выявили побочные эффекты гепарина, который вроде бы успешно применяется для лечения COVID-19 и даже рекомендован Минздравом Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Симптомы

Массово поражает малышей: у детей на фоне пандемии выявлен загадочный воспалительный синдром

Дональд Трамп

"Любимое лекарство Трампа" вылечивает 91% пациентов с COVID-19, — американские медики

Холодов

Нардеп от «Слуги народа» проводит карантин на Кипре – «Схемы»

Певица Глюкоза

Голая в "коронавирусном" плаще: Глюк’oZa порадовала фанатов пикантным фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер