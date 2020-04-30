"Любимое лекарство Трампа" вылечивает 91% пациентов с COVID-19, — американские медики

Мир

Губернатор штата Аризона (США) Даг Дьюси, получил письмо от Ассоциации американских терапевтов и хирургов (AAPS), в котором содержится призыв к более широкому использованию лекарства гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции. Это тот самый препарат, который так активно «продвигает» американский президент Дональд Трамп, напоминает Daily Mail.

В письме американские врачи утверждают, что имеющий неоднозначную репутацию препарат от малярии гидроксихлорохин действительно помогает подавляющему большинству жертв COVID-19.

И в связи со сложившейся в мире ситуацией не стоит ждать завершения полноценных клинических исследований, а надо начать активно применять его в больницах страны.

В качестве доводов медики приводят следующую статистику: из 2 333 коронавирусных пациентов, получавших гидроксихлорохин, улучшение состояния было зафиксировано в 91% случаев.

В то же время примерно с месяц назад исследование с участием американских ветеранов показало, что у принимающих это лекарство пациентов риск смерти от COVID-19 выше, чем у тех, кого лечили стандартно.

Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) издало предупреждение по поводу использования гидроксихлорохина вне пределов больничных стен, поскольку препарат может спровоцировать у некоторых пациентов аритмию.

Зная об этом предупреждении, в AAPS настаивают, что вовлеченные в этот эксперимент ветераны были в очень плохом состоянии, а поэтому по ним судить об эффективности лекарства нельзя.

Чем закончится данное противостояние, пишет автор статьи, пока трудно сказать, но учитывая столь солидную поддержку гидроксихлорохина в медицинских кругах и на уровне руководства страны, можно предположить, что средство будет рекомендовано для употребления в общенациональном мастшатабе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медики за рубежом выявили побочные эффекты гепарина, который вроде бы успешно применяется для лечения COVID-19 и даже рекомендован Минздравом Украины.

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