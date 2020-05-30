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Мир

Сгорел на высоте нескольких километров: над Арменией взорвался яркий болид (видео)

3:38 30 мая 2020
Яркий болид
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В среду, 27 мая, в районе 22 часа по Киеву над Арменией взорвался очень яркий болид — так принято называть хорошо знакомые всем метеоры яркостью более -4m (ярче, чем Венера), и имеющий заметные угловые размеры.

В данном случае звездная величина (блеск) небесного тела, которое с большой скоростью вошло в атмосферу Земли, была равна как минимум 12, пишет Naked Science со ссылкой на астрофизика Роберта Мартиросяна.

По его словам, болид был очень большим и на огромной скорости вошел в атмосферу планеты, где сгорел на высоте нескольких километров.

«Риск, что части этого болида могли долететь до Земли, невелик, а вероятность того, что их можно будет как-то найти, стремится к нулю, учитывая в том числе лесистую местность и то, что, сгорая, метеоры и болиды рассыпаются, как правило, на частицы размером до нескольких миллиметров», — отметил Мартиросян.

Заснявшая падение болида камера были установлены в окрестностях города Раздан и направлена в сторону поселка Анкаван.

Напомним, что болиды часто оставляют яркий след (хвост) из пыли и ионизованных газов. Метеориты перед выпадением на Землю видны как болиды. Полёт может сопровождаться звуком и/или нарушением радиосвязи.

Крупные болиды можно наблюдать днём. Одним из крупнейших болидов является Бенешов. Его светимость достигала -21m звёздной величины (для сравнения: блеск Луны примерно -13m, Солнца -26m). А падение Сихотэ-Алинского метеорита по словам очевидцев было «ярче солнца», «отбрасывало тени» (падение произошло днём) и «слепило глаза».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на 19 мая над российским городом Канск (Красноярский край) сгорел метеорит. Его падение было зафиксировано камерами наблюдения и авторегистраторами.

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