Мир

До Земли не долетел: сгоревший над Сибирью метеорит сняли на видео

В ночь на 19 мая над российским городом Канск (Красноярский край) сгорел метеорит. Ранее один из британских ученых заявил, что на метеорите из космоса на землю прилетел коронавирус COVID-19.

Как сообщает «24 канал», падение метеорита в России было зафиксировано камерами наблюдения и авторегистраторами. Он возник в небе примерно в 22:40 по местному времени (это 18:40 по Киеву).

На ролике видно, что в небе летит яркий объект. Полет сопровождался также громким звуком.

«Над моей головой пролетел метеорит, да так, что осветил весь двор. Через минуту раздался сильный взрыв звуковой волной», — прокомментировала событие одна из местных жительниц.

Вспышка была настолько яркой, что ее увидели не только в Канске, а и в других районах Красноярского края.

Ранее сообщалось, что на Урале произошло таинственное происшествие, связанное с Челябинским метеоритом.

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