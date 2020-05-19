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До Земли не долетел: сгоревший над Сибирью метеорит сняли на видео
В ночь на 19 мая над российским городом Канск (Красноярский край) сгорел метеорит. Ранее один из британских ученых заявил, что на метеорите из космоса на землю прилетел коронавирус COVID-19.
Как сообщает «24 канал», падение метеорита в России было зафиксировано камерами наблюдения и авторегистраторами. Он возник в небе примерно в 22:40 по местному времени (это 18:40 по Киеву).
На ролике видно, что в небе летит яркий объект. Полет сопровождался также громким звуком.
«Над моей головой пролетел метеорит, да так, что осветил весь двор. Через минуту раздался сильный взрыв звуковой волной», — прокомментировала событие одна из местных жительниц.
Вспышка была настолько яркой, что ее увидели не только в Канске, а и в других районах Красноярского края.
Ранее сообщалось, что на Урале произошло таинственное происшествие, связанное с Челябинским метеоритом.106
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