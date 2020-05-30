Виновата безответная любовь: 30-летний мужчина обезглавил любовницу-школьницу

Мир

В Индии в среду, 27 мая, произошло событие, которое по уровню жестокости превысило даже «привычное» в этой стране отношение к женскому полу: в штате Западная Бенгалия на востоке страны 30-летний мужчина обезглавил девушку-школьницу.

Трагедия случилась в городе Удайнарайанпур, сообщили на портале Catch News.

Отмечается, что 18-летняя убитая была ученицей 12 класса местной школы и встречалась с 30-летним Аджитом Бэгом. По данным полиции, поводом к жестокой казни стал отказ девушки выходить за мужчину замуж.

Будучи не в силах перенести такое унижение, любовник взял топор и отрубил ей голову недалеко от дома, где она жила.

После убийства девушки мужчина покончил с собой, его тело нашли в шести километрах от места преступления.

Незадолго до этого в Индии священник отрубил голову прихожанину в храме для того, чтобы избавить мир от коронавируса, а в Иране отец обезглавил свою 13-летнюю дочь за связь с 35-летним мужчиной.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в индийском штате Керала, где муж убил жену, бросив на нее кобру — после того, как не получилось с гадюкой.

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