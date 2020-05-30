26.77 / 27.00 29.35 / 29.86
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Виновата безответная любовь: 30-летний мужчина обезглавил любовницу-школьницу

4:25 30 мая 2020
Топор
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Индии в среду, 27 мая, произошло событие, которое по уровню жестокости превысило даже «привычное» в этой стране отношение к женскому полу: в штате Западная Бенгалия на востоке страны 30-летний мужчина обезглавил девушку-школьницу.

Трагедия случилась в городе Удайнарайанпур, сообщили на портале Catch News.

Отмечается, что 18-летняя убитая была ученицей 12 класса местной школы и встречалась с 30-летним Аджитом Бэгом. По данным полиции, поводом к жестокой казни стал отказ девушки выходить за мужчину замуж.

Будучи не в силах перенести такое унижение, любовник взял топор и отрубил ей голову недалеко от дома, где она жила.

После убийства девушки мужчина покончил с собой, его тело нашли в шести километрах от места преступления.

Незадолго до этого в Индии священник отрубил голову прихожанину в храме для того, чтобы избавить мир от коронавируса, а в Иране отец обезглавил свою 13-летнюю дочь за связь с 35-летним мужчиной.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в индийском штате Керала, где муж убил жену, бросив на нее кобру — после того, как не получилось с гадюкой.

5

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

госпиталь в Цинциннати

Эффективнее плацебо: детское лекарство вылечило 90 процентов всех тяжелых пациентов с COVID-19

Яркий болид

Сгорел на высоте нескольких километров: над Арменией взорвался яркий болид (видео)

Шмыгаль Денис

Повышение пенсионного возраста: Шмыгаль рассказал о требованиях МВФ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер