Мир

Много потеть не нужно: ученые определили оптимальные физические нагрузки для людей с лишним весом

Многие люди, страдающие от ожирения или даже просто имеющие несколько лишних килограммов веса, испытывают страх перед физическими нагрузками, разуверившись в том, что занятия в спортивном зале принесут им ощутимую пользу — дескать, только изнурительные тренировки ведут к укреплению здоровья.

Между тем, новое исследование, которое проводилось в Университете штата Огайо (США) показывает, что для взрослых, страдающих ожирением или избыточным весом, любые физические упражнения могут практически вдвое снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих 10 лет. Об этом говорится в новостях университета.

В ходе исследования были изучены данные 22 000 человек в возрасте от 30 до 64 лет, собранные за 10-летний период с 2007 по 2016 год. Около трети людей были классифицированы как имеющие «избыточный вес» с индексом массы тела от 25 до 29,9. Чуть более трети были классифицированы как «тучные» с ИМТ более 30. Последняя треть попала в «нормальный» диапазон.

Авторы обнаружили, что у взрослого, страдающего ожирением, который выполнял 150 или более минут умеренных или энергичных упражнений каждую неделю, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет был на 50% ниже. При этом, упражнения в течение короткого периода времени, по 10 минут, снижали риск на 34%.

У взрослых с избыточным весом, которые выполняли любое количество упражнений, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 47% ниже. Если более 150 минут в неделю, риск снизился на 52%.

«Увеличение физической активности даже небольшого количества, всего 10 минут за один раз, связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний — например, 30-минутная прогулка имеет те же преимущества, что и выполнение трех 10-минутных прогулок», — уверен руководитель исследования Сяочэнь Чжан.

Поэтому врачи, считает профессор, должны давать настоятельно рекомендовать физические нагрузки людям с избыточным весом или ожирением.

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