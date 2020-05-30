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Было очень страшно: мама двоих детей рассказала, как смогла похудеть на 11 килограммов за восемь месяцев
Жительница австралийского города Мельбурн, 36-летняя Джулия Мидоус, похудела на 11 килограммов за восемь месяцев, избавившись от целлюлита и полностью преобразившись. При этом она старалась, как и 35-летняя Рупсиха Бора Деори из Индии, не отказываться полностью от приема пищи и изводить себя утомительными диетами.
О том, как австралийке удалось достичь цели, рассказала Daily Mail.
Издание рассказывает, что Джулия, мать двоих детей, была недовольна своей фигурой и боролась с депрессией и неуверенностью в себе.
Но в один день женщина решила изменить свою жизнь и записалась на популярную в Австралии программу для похудения после того, как увидела представленные на их сайте примеры преображений.
«Я увидела примеры удивительных изменений, подписалась на местную группу для бегунов и на занятия фитнесом и начала придерживаться предложенного программой плана питания», — сказала она.
Мидоус рассказала, что ей было страшно идти на занятия, но она преодолела свой страх, и начала замечать изменения в своем теле уже через три недели после начала занятий и смены диеты.
Больше всего на ее похудение повлияло снижение количества сахара. Вредные десерты и мороженое она заменила фруктами и натуральным йогуртом. На завтрак Мидоус ест смузи с ягодами, бананами и овсяными хлопьями, потом перекусывает чашкой чая с греческим йогуртом и фруктами. На обед она доедает остатки вчерашнего ужина, например, курицу и салат.
В следующий прием пищи женщина ест несколько вареных яиц, орехи или рисовые крекеры с арахисовым маслом, а на ужин — мексиканскую лазанью или болоньезе — что-то из ее любимых блюд.
«Я пью около трех литров воды в день, и это сделало мою кожу гораздо более здоровой и гладкой», — сказала она.
Мидоус рассказала, что больше всего в процессе похудения ее мотивируют фотографии до начала программы и после. Они необходимы, так как вес может некоторое время не изменяться, хотя видимые изменения все равно есть.
«Я узнала, что весы не всегда говорят правду, и теперь я смотрю на фотографии до и после, чтобы понять, чего я достигла», — пояснила она.
По словам женщины, для нее важно регулярно менять упражнения, чтобы сохранять мотивацию, отмечает «Лента.ру».
«Это не всегда должна быть прогулка, бег или упражнения. Прыгать на трамплине, танцевать с детьми или бегать с ними по игровому центру — лучший способ оставаться активной — плюс это очень весело», — сказала Мидоус.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..