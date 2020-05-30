Мир

Похоже, принц Гарри, измотанный треволнениями своей нынешней жизни, решил прибегнуть к испытанному средству снятия стресса и нашел утешение в вечеринках в доме живущей по соседству певицы Адель.

Об этом пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на Celebrity Insider.

В частности, источник американского издания сообщил, что Гарри и Адель очень сблизились, поскольку оба они британцы, а сейчас живут рядом в США.

«Гарри и Адель отлично ладят друг с другом, и он вернулся к своему излюбленному в молодости занятию — дерзким вечеринкам. И Гарри, и Адель любят пропустить рюмочку», — приводит издание слова инсайдера из окружения Гарри и Меган.

По его словам, все это очень не нравится Меган Маркл, которая приложила немало усилий приложила к тому, чтобы привить Гарри любовь к здоровому образу жизни, заставила его отказаться от спиртного, а также сделала все, чтобы устранить дурное влияние на Гарри его друзей.

«Меган очень усердно работала, чтобы превратить Гарри в вегетарианца, пьющего зеленый сок, и для этого ей, по сути, пришлось устранить все плохое влияние. Адель, которая сейчас живет в пяти минутах от них в Беверли-Хиллз, направила открытое приглашение Гарри, чтобы он приходил к ней в гости и наслаждался ее баром. А это как раз то, что очень любит Гарри», — раскрыл подробности источник.

Сообщается также, что Меган Маркл «промывает мозги» Гарри еще и по другому поводу. Она обеспокоена не только влиянием Адель на него, но еще и тем, что артистка сильно похорошела, к тому же раньше она признавалась, что ей очень хотелось бы пойти на свидание с принцем Гарри, поскольку она в него была влюблена.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл решили благородно вернуть деньги британских налогоплательщиков в обмен на оплату их охраны в США.

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