Баланс страха из-за Путина: Пионтковский объяснил, что происходит в российской властной верхушке

Мир

Президента России Владимира Путина могут сместить с должности 5−6 человек из его окружения. Об этом заявил известный российский политолог Андрей Пионтковский.

По его мнению, они до сих пор не сделали этого, поскольку находятся в состоянии «когнитивного диссонанса», пишет OBOZREVATEL.

Говоря о реальном рейтинге Путина в России, он заметил, что доверять можно только результатам закрытых опросов ФСБ. Ссылаясь на данные российского политолога Валерия Соловья, Пионтковский сообщил, что последний закрытый опрос показал уровень поддержки Путина 17%.

«Это как бы ноль, потому что в России 17% всегда будут голосовать за любую власть», — заметил он.

В то же время, политик убежден, что 83% россиян, которые не поддерживают Путина, не пойдут на радикальные шаги по смене власти по причине отсутствия политической структуры.

«В авторитарных режимах действия может производить только близкое окружение диктатора. Давайте рассмотрим психологию этих 5−6 человек, которые могут свергнуть Путина. У них уже нет никаких иллюзий по его поводу. Они понимают, что эта телевизионная пустышка перестает работать. Почему же тогда они его не сменяют? А потому что смена этой прокладки представляет серьезную опасность для них», — сказал Пионтковский.

По мнению политолога, властной верхушке придется публично признать, что Путин не является «отцом» народа, что неизбежно приведет к дискредитации и самой верхушки.

«У них баланс страха: и оставаться с Путиным страшно, потому что всё обрушивается, он их уже не защищает от недовольства людей, и снимать его страшно, потому что это означает сразу вычеркнуть весь этот 20-летний период, дискредитировать его и тем самым дискредитировать себя. Они находятся в таком серьезном когнитивном диссонансе», — пояснил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец заявил, что близкое окружение Путина может воспользоваться ситуацией с коронавирусом, чтобы сместить хозяина Кремля.

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