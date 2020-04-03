Путина вскоре могут лишить власти: озвучен сценарий

Мир

Близкое окружение российского президента Владимира Путина может воспользоваться ситуацией с коронавирусом, количество жертв которого начинает напоминать «ограниченную ядерную войну», чтобы сместить хозяина Кремля.

Такую точку зрения в интервью изданию «Гордон» высказал бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, которые долгие годы живет в Америке. Он, в частности, считает, что ситуация с «обнулением» президентских сроков Путина, обрушение курса рубля и ситуация с падением цен на нефть — попытки сместить Путина, которые предпринимает силовой блок Кремля. Сможет ли помочь их планам пандемия?

«Прогнозируемое количество жертв коронавируса по всему миру начинает напоминать ограниченную ядерную войну. Во всяком случае объявленный президентом Трампом во вторник прогноз о возможной гибели в США до 200 тысяч человек вполне сопоставим с результатами бомбардировок Хиросимы и Нагасаки», — говорит Юрий Швец и вспоминает одну из дискуссий, в которой обсуждался вариант ухода Путина из власти, сопровождаемый «чуть ли не большой войной». В дискуссии принимали участие аналитики Андрей Пионтковский и Валерий Соловей.

«В ходе дискуссии я высказал предположение, что близкое окружение Путина может имитировать „большую войну“, чтобы обвинить в этом самого Путина, лишить его власти и получить за это от Вашингтона индульгенцию за все прошлые преступления», — вспоминает Юрий Швец и добавляет: «И вот сейчас, когда весь мир затих в тревожном ожидании дальнейшего развития пандемии, а Путин сбежал на Валдай, у меня невольно возникает подозрение: неужели началось?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский, в свою очередь считает, что Путин может использовать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, для расправы с оппозиционными силами и массмедиа.

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