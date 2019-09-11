Политика

Тема тревоги нашей

О непростом выборе, перед которым оказался президент Зеленский (судьбы людей или национальные интересы), о предстоящей встрече в нормандском формате и выполнении Минских договоренностей «ФАКТЫ» побеседовали с известным публицистом и политологом Андреем Пионтковским, который в январе 2016 года вынужден был покинуть Россию после возбуждения против него уголовного дела. Мы разговаривали вечером 6 сентября, за несколько часов до того, как состоялся обмен пленными между Украиной и Россией…

«Не берусь и не имею права обсуждать решение Киева»

— Андрей Андреевич, ровно пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске было подписано соглашение, предусматривающее: немедленное прекращение огня на Донбассе, вывод иностранных (российских, разумеется) войск, мониторинг ситуации в зоне боевых действий и на границе Украины и России миссией ОБСЕ, освобождение заложников, местные выборы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей и т. д. Свои подписи под ним поставили второй президент Украины Леонид Кучма, бывший посол России в Украине Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ Хайди Тельявини и главари так называемых «ЛНР» и «ДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко. Невзирая на то что Путина на самых разных уровнях призывают оставить Донбасс в покое и выполнить обязательства, взятые Россией при подписании «Минска», агрессия продолжается.

— Знаете, я опубликовал большую статью о Минских соглашениях на следующий день после их подписания. До сих пор моя точка зрения совершенно не изменилась. Могу ее повторить.

Считаю, что единственный реально позитивный момент «Минска» — первый пункт договоренностей, где речь идет о прекращении огня и разведении сторон. Все остальное — ненаучная фантастика. Российской стороной взяты хотя и туманные, но все-таки обязательства о выводе незаконных вооруженных формирований и вооружения, о передаче под контроль Украины участка российско-украинской границы. Но с самого начала было очевидно, что Путин никогда на такое не пойдет. Не для этого он начинал войну с Украиной. От Киева же требовалось внести изменения в Конституцию, то есть практически легализовать присутствие на своих территориях бандитских формирований, полностью руководимых российскими спецслужбами. Эта хитроумная наживка преподносилась под предлогом «восстановления территориальной целостности Украины», а на самом деле планировалось внедрение раковой опухоли в политическое тело вашего государства.

Ясно, что на такое политическое самоубийство Украина не пойдет.

Западные державы, пребывая в роли отцов соглашения, оказывали определенное давление на Украину. Вспомните, как в 2015—2016 годах в Киев приезжали канцлер Германии Меркель, министр иностранных дел Германии Штайнмайер, французские руководители. Они требовали изменить Конституцию Украины и пойти навстречу путинской трактовке Минских соглашений, причем без всяких ответных шагов со стороны России. К счастью, тогдашняя попытка давления не удалась.

Сейчас Кремль снова возобновил давление — уже на вашу новую власть. Существует серьезное опасение, что нынешнее руководство Украины окажется готово пойти на какую-то форму так называемого воссоединения с Донбассом и возвращения утраченных территорий. Это представляет очень большую угрозу украинскому суверенитету и полностью отвечает планам Путина. Российский замысел практически лишит вас государственной границы, поскольку ВСУ должны будут покинуть линию разграничения, а легализация «ЛНР» и «ДНР» откроет путь к расползанию этой раковой опухоли вглубь страны.

— История с освобождением из-под стражи ключевого свидетеля по делу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом Boeing-777 малайзийских авиалиний — экс-начальника ПВО боевиков «ДНР» Владимира Цемаха, которого сотрудники спецслужб, проведя блестящую операцию, доставили из оккупированного Снежного в Киев, разделила наше общество. Многие эксперты назвали происходящее «прелюдией к капитуляции и сдачей национальных интересов». Стоило ли отдавать такой козырь ради того, чтобы вытащить своих, ведь не факт, что Путин в перспективе отпустит всех узников Кремля?

— Он может отдать всех, чьего возвращения требует Киев, а на следующий день взять еще пятьдесят украинцев. Путин ведет с вами циничную игру. Как террорист с родственниками заложников.

Но думаю, что требованием отдать России Цемаха Путин нанес сам себе ущерб. Цемах — один из участников террористического акта, в результате которого погибли 298 невинных людей. Путин тем самым признался, что Цемах — это его человек, следовательно, он, Путин, один из организаторов этого теракта. Что, впрочем, и так уже давно всем ясно.

Что касается действий украинского руководства, то слава Богу, что не мы с вами должны принимать такое сложное решение. С одной стороны, Украина лишается ключевого свидетеля. С другой — ясно, что Сенцов будет обречен на мучительную смерть, если Киев станет удерживать Цемаха. Не берусь и не имею права обсуждать решение Киева.

— Как вы относитесь к версии, что Цемаха нам, грубо говоря, подсунули, что это какая-то многоходовка ФСБ?

— Нельзя этого исключать. Однако позиция группы Bellingcat (их сведения, как правило, всегда подтверждались) такова: да, Цемах важная фигура, его пребывание на суде в Гааге весьма желательно, но и без него достаточно свидетелей, чтобы доказать вину российских властей.

«На всех фронтах идет очевидное отступление Запада от защиты позиций Украины»

— В течение последних пяти лет усилиями руководства нашего государства была создана некая неформальная западная коалиция по поддержке Украины. Сейчас она расползается на глазах…

— Вы просто сняли эту фразу у меня с языка. Действительно, в настоящее время происходит обвал внешнеполитических позиций украинского государства. Вот несколько аргументов.

Россия возвращена в ПАСЕ, откуда была изгнана за аннексию Крыма. Никаких подвижек по деоккупации полуострова не наблюдается. Более того, Россия заявляет, что этого никогда не произойдет.

Макрон демонстративно торжественно встречает Путина накануне встречи G7 и почтительно обхаживает его, рассказывая «о великой Европе от Владивостока до Лиссабона».

Трамп замораживает военную помощь Украине и начинает настойчиво добиваться от своих партнеров по «большой семерке» возвращения Путина.

И, наконец, Макрон и Путин готовят за спиной Украины сделку, которую попытаются навязать Киеву на ближайшей встрече нормандской четверки, увенчав ее снятием санкций с Российской Федерации.

Какая ирония истории! В 1938 году в Мюнхене западные союзники Чехословакии заставили ее отдать Судеты, чтобы умиротворить агрессора. А через полгода Гитлер захватил всю страну…

81 год спустя в Париже западные союзники Украины собираются сдать Украину еще более циничным и извращенным способом — заставить ее «принять обратно» уже оккупированную Лугандонию, чтобы та стала плацдармом агрессора для подчинения ему всей страны.

Мы видим, что на всех фронтах идет очевидное отступление Запада от защиты позиций Украины, причем без всякого изменения политики России по отношению к вашей стране.

Что же произошло? У всех этих крайне негативных для Украины, нагрянувших как бы вдруг явлений должна быть какая-то одна причина. А произошло в точности то, о чем я предупреждал в статье «Война и мир», опубликованной 14 июня на сайте svoboda.org: «Постоянное повторение „коллективным Зеленским“ кремлевской шпаргалки об украинской „партии войны“, руководившей страной последние пять лет, является предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, нацеленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией. Я нахожусь в Вашингтоне, участвую в работе ряда мозговых центров и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на ее поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы „сдать“ Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж во всяком случае Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти».

— Как будут развиваться в ближайшее время отношения Европа — Украина и США — Украина?

— Предстоят вполне конкретные события. Прежде всего — следующая встреча нормандской четверки на высшем уровне, которая очень важна. Она планируется ориентировочно где-то в середине октября. Макрон собирается торжественно проводить ее в Париже. Все французские президенты тщеславны. Они постоянно хотят подчеркнуть роль и величие Франции как участника больших политических событий.

Цель Макрона — добиться от Украины принятия путинской интерпретации Минских соглашений. То есть, руководствуясь якобы стремлением восстановить территориальную целостность Украины, на самом деле легализовать в украинском правовом и политическом поле весь этот бандитский анклав на Донбассе, оставив его под полным контролем российских вооруженных формирований и спецслужб.

И вот представьте сцену, происходящую в Версальском дворце. Председательствует Макрон, который в последнее время просто пляшет вокруг Путина. Сидит усталая, уходящая в отставку Меркель. Да, она в свое время все-таки поддерживала Украину. А сейчас… Впрочем, она всегда подвергалась громадному давлению немецкого бизнеса и социал-демократических партнеров коалиции, которые настроены пропутински. Сидит торжествующий Путин. А над Зеленским, как всегда, нависает Богдан, активно шепчущий ему в ухо очередную кремлевскую шпаргалку. Вот таким может быть следующий слет нормандской четверки.

— Вы считаете, что глава Офиса президента нашептывает главе государства кремлевские шпаргалки?

— Богдан нашептывает ему шпаргалки Коломойского, который, вспомните, в 2014 году предлагал по десять тысяч долларов за каждого пойманного «зеленого человечка» (в Москве это запомнили, и ему это еще аукнется), а сейчас, как и многие украинские олигархи, он решил снова работать на Белокаменную. Поскольку на Западе как бизнесмены они из себя совершенно ничего не представляют (сколотили свои капиталы на постсоветских блатных схемах и распилах — так же, как и российские олигархи), они действительно готовы вернуться в родную кремлевскую гавань. Но за это Кремль требует плату — установление полного контроля над Украиной. Первый шаг к этому контролю — легитимизация Лугандонии.

«То, что вам сейчас предлагают, гораздо хуже, чем замороженный конфликт»

— Шантаж Кремля будет постоянным, Запад толкает Украину в ловушку, которая уже заготовлена… Как же нам тогда выстоять?

— У украинского руководства остался всего один месяц — до следующей встречи нормандской четверки, где усилиями Путина, Макрона и Коломойского — Богдана из Зеленского будут выжимать капитуляцию. Что делать? Мне кажется, в Украине сохранилось еще гражданское общество. Оно должно говорить об этой угрозе. И сформулировать альтернативу.

На чем спекулирует кремлевская пропаганда, создав теорию о «партии войны»? На том, что все хотят мира, что все устали от гибели и ранений людей на линии разграничения. Однако что там происходит на самом деле? Почему первый пункт Минских соглашений не выполнен? Почему шестой год длятся обстрелы? Почему нарушены два десятка заключенных соглашений о перемирии? Потому что все эти обстрелы провоцирует и организовывает Москва, ведущая себя как террорист. А ваши военнослужащие и мирные жители — это те же заложники.

Москва говорит: «Заключите политическое соглашение, признайте и примите в свои объятия Лугандонию, тогда будет восстановлен мир». Ее коварной стратегии нужно противостоять. Мира нет и не будет, потому что Россия всегда будет его нарушать. Перемирие можно установить, только отгородившись от оккупированной территории, создав на востоке Украины демилитаризованную зону, где будут находиться международные миротворцы. Думаю, что только в таком случае можно переломить ситуацию, остановить откат Запада, который сейчас наблюдается, и использовать пока еще сохраняющуюся политическую поддержку Украины, чтобы заставить Москву принять данную концепцию.

Вас запугивают замороженным конфликтом и потерей Донбасса. Однако то, что вам сейчас предлагают, гораздо хуже, чем замороженный конфликт. Это будет ползучий конфликт, распространяющийся на всю Украину. Да отгородитесь от этого путинского чумного барака демилитаризованной зоной с международными миротворцами. И тогда вы сможете заниматься реформами и развитием экономики. А оккупированные территории вернутся. Донбасс — после падения путинского режима, Крым — после распада Российской империи. Эти события исторически произойдут непременно.

— Путин сейчас в кураже. Найдется ли хоть какая-то управа на него? Или остается ожидать его физической смерти?

— Вы правильно подметили. Путин сейчас в эйфорическом внешнеполитическом угаре. Его внешнеполитические позиции усиливаются на глазах. И этот его сегодняшний кураж, вызванный отступлением Запада, создан руками украинцев. Путин проигрывал войну в Украине, и западные санкции наносили ему серьезный ущерб. Но совместная истеричная кампания кремлевских и украинских (владельцами которых являются Коломойский и Медведчук) СМИ против придуманной капитулянтами «партии войны» преподнесла ему воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как «партию войны», украинцы сами представили мировому сообществу украинское государство в качестве этой «партии» и сняли с Путина ответственность за агрессию.

Эту невероятную провокацию подсунул украинскому обществу «коллективный Зеленский». Но я не теряю надежды на физического Зеленского. С каждым днем своего пребывания на ледяной вершине власти он неизбежно обретает субъектность, отделяющую его от породивших его сил. Этого опасается «коллективный Зеленский» и поэтому не выпускает его ни на миг из-под влияния Богдана.

Настал тот момент истины, который «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез», как писал Пастернак. Будем надеяться, что Зеленский сможет в последний миг остановить сползание к принятию Минских соглашений «по Путину».

Раннее о дальнейшей судьбе Минских соглашений, о том, как можно заставить Россию сдвинуть этот процесс с мертвой точки, и почему война на Донбассе будет длиться долго в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал Роман Безсмертный.

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