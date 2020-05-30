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Неподходящее время: Меркель из-за коронавируса не поедет на саммит G7 в США
Из-за пандемии коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки в Вашингтон на саммит Большой семерки (G7).
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель «не может согласиться на личное участие» в саммите «Большой семерки» и на поездку в Вашингтон, «учитывая общую ситуацию с пандемией», передает Politico.
Трамп намерен провести саммит G7 в Белом доме в конце июня.
По мнению президента США, проведение саммита G7 не в формате видеоконференции, а в Белом доме станет признаком возвращения Америки к привычному укладу жизни.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, заявила, что саммит может состояться в конце июня, при этом организаторы мероприятия обеспечат меры по защите глав государств и правительств от коронавируса SARS-CoV-2.
Напомним, Соединенные Штаты Америки больше всего пострадали от коронавируса. С начала пандемии в США заболели почти 1,8 миллиона человек, что составляет почти треть всех больных в мире. На утро 30 мая в мире подтверждены более 6 миллионов случаев заражения COVID-19. В Украине подтверждено 23 204 случая заражения инфекцией.
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