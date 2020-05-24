Мир

Ежедневная американская газета The New York Times посвятила первую страницу своего воскресного выпуска жертвам COVID-19 в США. Вместо привычных читателям статей, графики или фото редакция разместила на первой странице имена почти тысячи американцев, умерших от коронавирусной болезни, и отрывки из их некрологов.

Так, число жертв коронавируса в США достигает 100 тысяч, и в редакции The New York Times начали думать о том, как отметить эту мрачную веху. Сначала собирались использовать big data — например, поместить каждый летальный случай на карту, но потом в редакции подумали, что как журналисты, так и читатели уже несколько устали от большого количества данных. Кроме того, такие карты мало говорят о самих людях, которые умерли, «что они значат для нас и для страны», пишет Zaxid.net.

Поэтому появилась идея найти в местных газетах некрологи и выбрать из них яркие отрывки об умерших. Коллектив выбрал почти тысячу имен и отрывков, которые отражали уникальность каждой потерянной жизни.

«Они не были просто именами в списке. Они были нами. Сами числа не могут измерить влияние коронавируса на Америку — будь то количество вылеченных пациентов, будь то потерянных рабочих мест, или потерянных жизней. Поскольку страна приближается к 100 000 смертей от Covid-19, The New York Times искал некрологи и воспоминания о жертвах. 1000 человек здесь отражают только 1% от всех их. Никто не был просто числом», — написала редакция перед своим материалом.

Для всех имен не хватило места на первой странице, поэтому список продолжается внутри газеты.

Как писали «ФАКТЫ», Соединенные Штаты Америки больше всего пострадали от коронавируса. С начала пандемии здесь заболели более 1,66 миллионов человек, что составляет почти треть всех больных в мире.

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