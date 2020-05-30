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Рэкет или конкуренция: в Прикарпатье подожгли сразу четыре магазина (фото)
Инцидент произошел в двух городах Ивано-Франковской области ночью 29 мая. Напомним, накануне «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Каховке Херсонской области, где ночью неизвестные злоумышленники подожгли прокуратуру.
— В райцентре Надвирна от пожарных поступила информация о том, что горят двери в трех магазинах, которые занимаются продажей одежды и товаров для красоты и здоровья, — сообщает ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области.
Огнем были повреждены двери и фасады зданий, а также фасады соседних магазинов.
Вскоре поступило сообщение из расположенного неподалеку райцентра Богородчаны: загорелись двери и фасад торгового центра.
К счастью, ни в одно из четырех случаев никто не пострадал.
По факту пожаров открыто уголовно производство по статье «Умышленное уничтожение имущество путем поджога». Полицейские изучают обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей, снимают записи камер видеонаблюдения и проводят соответствующие экспертизы с целью установления личностей поджигателей, которым за содеянное грозит до 10 лет лишения свободы.
Как уточняютместные источники, в Надвирной подожгли якобы магазины «Эрика», «Ева» и «Суши-роли», а в Богородчанах — торговый центр «Экомаркет». Правоохранители не сообщают, кому принадлежат пострадавшие магазины, однако местные СМИ предполагают, что у них один хозяин и речь идет о жесткой конкурентной борьбе, хотя и не исключают обычный рэкет или долговые обязательства. Кстати, некоторые магазины находились на первых этажах жилых домов, и огонь лишь чудом не перекинулся на квартиры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Киеве бандиты терроризируют рынок, требуя с продавцов дань — 10 тысяч долларов в месяц .409
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!