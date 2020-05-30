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В Харькове полицейский таранил патрульный "Приус": есть жертвы (фото, видео)
В субботу, 30 мая, в Харькове произошло ДТП, в котором погибли два человека. Утром 29 мая в Харьковской области в аварию на дороге попала военная техника.
Смертельная авария в Харькове случилась ночью на Московском проспекте.
Следователи установили, что полицейский, водитель автомобиля Daewoo Lanos, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем полиции Toyota Prius.
От удара Daewoo Lanos загорелся, в результате чего 22-летний водитель — сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте.
В результате столкновения травмы получили и полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля.
Водителю и пассажирам автомобиля Toyota Prius оказали медицинскую помощь на месте ЧП.
Напомним, 29 мая на автодороге под Харьковом в ДТП повредилась емкость с соляной кислотой и произошла ее утечка на проезжую часть.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!