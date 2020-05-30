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Происшествия

В Одессе на взятке задержан замначальника главка ГСЧС, которому СБУ инкриминирует ряд громких пожаров

13:48 30 мая 2020
В Одессе на взятке задержан замначальника главка ГСЧС
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе правоохранители задержали одного из заместителей начальника регионального главка ГСЧС, полковника службы гражданской защиты при получении взятки 40 тысяч гривен (напомним, накануне на Полтавщине чиновника поймали на взятке третий раз за два года).

Как сообщили в Государственном бюро расследований, установлено, что полковник требовал и получил взятку от субъекта хозяйствования за согласование и получение разрешительных документов с грубым нарушением требований противопожарной безопасности.

«Следователи ГБР задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второго транша взятки — 35 тысяч гривен», — сообщили в ГБР. Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Начато уголовное производство по статье «Взятка» Уголовного кодекса Украины.

В то же время Служба безопасности Украины подозревает задержанного в возможной причастности к резонансным масштабным пожарам в городе, приведшим к трагическим последствиям.

Об этом говорится в официальном сообщении спецслужбы: «Его действия, возможно, привели к пожарам в городе с человеческими жертвами. По предварительным данным следствия, полковник службы гражданской защиты систематически требовал деньги от представителей субъектов хозяйствования. За различные суммы он гарантировал согласования и выдачу разрешительных документов для потенциально опасных объектов с грубым нарушением требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности. Во время его пребывания в системе ДСНС региона в Одессе произошло 4 масштабных пожара».

Речь идет, в частности, о пожарах в колледже экономики, права и гостинично- ресторанного бизнеса, в отеле «Токио Стар», в центре психического здоровья и в детском муниципальном оздоровительном лагере «Виктория», в которых в целом погибли 35 человек.

В сообщении СБУ отмечается, что при задержании чиновника сотрудники спецслужбы задокументировали факт получения должностным лицом взятки от директора коммерческой структуры за выдачу разрешительных документов без фактического обследования складского помещения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о поджоге в Ивано-Франковской области сразу четырех магазинов.

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