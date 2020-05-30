Происшествия

Как с гуся вода: на Полтавщине чиновника поймали на взятке третий раз за два года

29 мая сотрудники управления СБУ в Полтавской области совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали на горячем государственного исполнителя Горишнеплавненского городского отдела государственной исполнительной службы Северо-восточного межрегионального управления юстиции Дмитрия Ф., а также посредника, через которого он действовал. Чиновника подозревают в получении взятки 5 тысяч гривен от мужчины, задолжавшего с выплатами алиментов. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании заместителя городского головы Борисполя за вымогательство и получение взятки — прав собственности на 3 однокомнатные квартиры.

Как оказалось, государственный исполнитель уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за получение взяток. А именно, за последние неполные два года его уже трижды (!) брали с поличным. По информации депутата Горишнеплавненского городского совета Александра Плескача, в августе 2018 года Дмитрий Ф. был задержан в рабочем кабинете сразу после получения взятки в размере 20 тысяч гривен. За эту сумму он обещал плательщику алиментов, который не мог из-за долгов выехать за границу, закрыть его исполнительное производство.

Находясь под следствием, но оставаясь при должности, чиновник тем не менее на «достигнутом» не остановился. В марте нынешнего года он пообещал другому закононепослушному гражданину закрыть открытое в отношении него исполнительное производство, потребовав за это вознаграждение в сумме 10 тысяч гривен. Но и тут сотрудники СБУ помешали ему воспользоваться взяткой.

Октябрьский районный суд Полтавы, где рассматривалось уголовное производство в отношении Дмитрия Ф., отстранил его от должности до 3 мая включительно. Однако такое наказание не отбило «аппетита» у ненасытного государственного исполнителя — он снова взялся за старое. Хотя с каждым задержанием сумму взятки уменьшал ровно наполовину.

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, квалифицируемого по статье «Получение взятки должностным лицом», что наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Пользователи соцсетей иронизируют по этому поводу. «Он, наверное, делится взятками с кем надо, поэтому и посадить не могут. Может, нужно устроить народную люстрацию?», «Вот зачем? Бедолага за 2019 год, согласно декларации, всего 397 грн. зарплаты получил, потому и брал взятку», «Тут надо наказать еще за то, что декларацию ложную подает. Такая зарплата, аж смешно. А курит этот **** „Кент“… стоимость пачки 54 грн.», «А вам не кажется, что эта особь мелочиться стала? Начинала с 20 000, а закончила 5000».

Ранее СБУ разоблачила коррупционную схему, которая действовала на Галицкой таможне в Ивано-Франковске, и показала, как там делили взятки. А вот на Николаевщине подполковник СБУ потребовал в качестве взятки не только пару тысяч долларов, но и 10 тонн зерна.



Фото — УСБУ в Полтавской области

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