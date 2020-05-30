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Словакия и Молдова с 1 июня открывают границы с Украиной, Венгрия передумала
Республика Молдова и Словацкая республика решили открыть границу с Украиной. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Так, с 1 июня планируется возобновление работы таких пунктов пропуска на словацкой границе: «Вишне Немецке» (с украинской стороны — «Ужгород») только для легкового и грузового автомобильного сообщения; «Убля» (с украинской стороны — «Малый Березный») в полном объеме; «Вельке Слеменце» (с украинской стороны — «Малые Селменцы») в полном объеме с 08.00 до 20.00.
«Пограничная полиция Молдовы сообщила, что с 1 июня планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска „Крива“ (с украинской стороны — „Мамалыга“), „Мирное“ (с украинской стороны — „Табаки“) и „Бричень“ (с украинской стороны — „Россошаны“)», — говорится в сообщении пограничников.
Правительство Венгрии решило отложить открытие границы с Украиной.
«В то же время венгерская сторона ранее рассматривала вопрос восстановления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны „Лужники“, „Вилок“, „Звонково“ и „Косино“), заявила, что этот вопрос откладывается», — сообщили в Госпогранслужбе.
Как писали «ФАКТЫ», 29 мая Украина дополнительно (кроме функционировавших ранее) возобновила работу 66 пунктов пропуска различной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны. Так, уже открыты КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.95
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