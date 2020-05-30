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"Немного попустит": синоптик рассказала, когда прекратятся ливни над Киевом
Приход летнего тепла в Украину задерживается. В ближайшие дни погоду все еще будет определять циклон «Изольда», а это означает преобладание влажных воздушных масс. В то же время синоптик Наталья Диденко обнадеживает, что период проливных дождей близок к завершению.
Очень сильные дожди 31 мая ожидаются в Карпатах и во всех западных областях, есть риск подтопления низинных территорий, на отдельных участках уровень воды повысится на 1,5−2 метра.
«31 мая дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины. Немного рассеются в воскресенье облака на севере, через Черкасскую в Одесскую область… В Киеве завтра также будут преобладать влажные воздушные массы, но циклон все же от столицы отодвинется, то есть, с дождями немного попустит», — обещает синоптик.
Что касается температуры, то последний день весны и два первых дня лета все еще будут прохладными. Ощутимое потепление синоптик прогнозирует со среды, 3 июня.
Напомним, в Киеве из-за проливных дождей затопило улицы и вышла из берегов река Лыбедь. В Украинском гидрометцентре надеются, что дожди пойдут на спад с первых чисел июня, а летняя погода установится ближе к средине месяца.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»139
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