В мае в Украине местами выпали три месячные нормы осадков, — Гидрометцентр

Украина

После почти бесснежной зимы и не богатых на осадки марта и апреля погода в мае выдалась необычно дождливой. Как это повлияло на уровень воды в реках и озерах страны? Опасаться ли дождевых паводков? Об этом «ФАКТЫ» побеседовали с начальником отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра Викторией Бойко.

— В мае в среднем по Украине выпало около двух месячных норм осадков, — говорит Виктория Бойко. — Впрочем, в Одесской области, которая особенно сильно страдала от засухи, этот показатель гораздо скромнее — одна норма. В Николаевской и Херсонской — полторы. А вот в Черниговской — две с половиной. В отдельных местах выпало целых три месячные нормы.

— А в оккупированном Крыму?

— Там и в дождливом мае был недобор осадков. Впрочем, мы располагаем данными лишь по точкам метеонаблюдения на полуострове: в Симферополе имеем 84% от месячной нормы, в Черноморском — 60%, в Керчи — 75%.

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— Знаю, что засуха в Украине продолжается с мая прошлого года, только в феврале осадков выпало около нормы. До начала нынешнего мая водность рек страны была намного меньше нормальных показателей. Обильные майские дожди значительно улучшили ситуацию?

— Очень хорошо, что эти осадки выпали, но все равно водность рек Украины остается значительно ниже средних показателей, выведенных за много лет наблюдений. Так, водность рек карпатского региона, несмотря на нынешние обильные дожи, составляет примерно половину нормы. При этом в мае там отмечались подъемы уровней на 0,5 и даже 1 метр, незначительные выходы воды на пойму, что, впрочем, не имело каких-либо значительных негативных последствий.

В ближайшее время на крупных реках карпатского региона — Днестре, Пруте, Западном Буге, Серете — будет развиваться дождевой паводок с подъемом воды примерно на один метр. Это не опасно. Что будет в более отдаленной перспективе, сказать не берусь. Проблема в том, что не существует методик надежного долгосрочного прогнозирования погоды. Не исключено, что и июнь окажется обильным на осадки. В таком случае мы будем корректировать прогнозы гидрологической ситуации.

— Какова она сейчас на равнинных реках, на Днепре, например?

— Уровни воды в Днепре достаточные, чтобы не вводить ограничения водопотребления. К тому же они благоприятны в плане качества воды — вредные вещества разбавляются в больших ее объемах. Но, опять же, следует понимать, что обильные майские дожди не решили проблему маловодности, от которой несколько последних лет страдают Днепр и другие реки Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня, 30 мая, Киев накрыл сильный ливень, из-за чего многие улицы города оказались практически затопленными. Несколькими днями ранее на Одессу обрушились дожди, которых город не видел последние 50 лет.

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