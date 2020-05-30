Украина

Скандал с детьми от суррогатных матерей: в Украину из-за границы начали прибывать биологические родители

История с младенцами от суррогатных матерей постепенно близится к завершению. 30 мая в Украину прибыли 11 семей из Аргентины, чтобы забрать малышей.

Прибывшим аргентинцам предстоят 14 дней обсервации, затем на ребенка будет оформлен детский паспорт, и семьи с младенцами смогут вернуться домой. Об этом сообщает радио Свобода.

За время пребывания в Украине семьям предстоит решить еще одну проблему: найти возможность вылететь обратно в Аргентину, тем более, что там еще не отменили жесткий карантин и до 1 сентября отменены все коммерческие авиарейсы.

Напомним, из-за карантина и закрытых границ в Украине возникли сложности с передачей семьям детей, рожденных от суррогатных матерей. Более 50 детей второй месяц не могут встретиться со своей новой семьей. Малыши находятся в отеле «Венеция» в Киеве.

Омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что на сегодня пары из Испании получили разрешение на въезд в Украину и выезд на родину с малышом. Детям оформлены документы о гражданстве и проездные документы, а также разрешения на выезд. Все необходимые документы выданы и гражданам Китая.

360

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter