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Украина

Руководство рынка «Столичный» причастно к перестрелке в Броварах, — СМИ

20:24 30 мая 2020
рынок Столичный
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Сегодня, 30 мая, бойцы спецподразделения МВД Украины «Корд» в офисе администрации рынка «Столичный» провели задержание участников перестрелки 29 мая в городе Бровары в Киевской области. Об этом сообщает «КП в Украине».

Видео с спецоперацией опубликовал на своей странице заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



Как сообщают источники среди арендаторов рынка, задержанные не только имеют отношение к вчерашней перестрелке, но и долгое время занимаются сбором неформальных наличных платежей (фактически — рэкетом) на рынке «Столичный».

«Кураторами группировки называют руководителя рынка Рустема Абдукадырова и бенефициарного владельца Александра Стельмаха. Следствие устанавливает, к какой преступной группировке относятся указанные лица», — пишет «КП в Украине».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек. Три человека получили ранения. Мэр Броваров рассказал, что причиной стрельбы стала ситуация с распределением междугородних маршрутов.

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