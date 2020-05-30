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Украина

Баканов получает больше Зеленского и не доверяет деньги банкам: опубликована декларация главы СБУ

22:12 30 мая 2020
баканов
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов опубликовал свою декларацию о доходах в 2019 году. В ведомости не упоминаются никакие иностранные фирмы, к которым Баканов имел отношение до прихода на госслужбу. А зарплата у главы СБУ оказалась больше, чем у президента Владимира Зеленского.

Доход у Баканова в ООО «Квартал 95» и «Студия Квартал-95» составил 107 тыс. гривен, зарплата на посту главы СБУ — 536 тыс. грн. Еще 240 тыс. гривен положила в семейную копилку жена Баканова Оксана Лазаренко. Эта сумма задекларирована как доход от предпринимательской деятельности.

Из имущества семья Баканова указала в отчетности:

  • квартиру (56 кв. м) в Киеве;
  • квартиру (56,3 кв. м) в Киеве;
  • часть квартиры в Кривом Роге;
  • недостроенный дом и землю в селе Ходосовка Киевской области.

Деньги семья Баканова предпочитает хранить в наличных: в декларации указаны 170 тыс. долларов. На банковских счетах при этом размещены очень скромные суммы: 233 евро, 16 долларов и чуть более 500 гривен.

Напомним, ранее в расследовании программы «Схемы» было заявлено, что Баканов возглавляет в Испании компанию Nueva tierra verde sociedad limitada при том, что главе СБУ по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. В СБУ дали ответ, что упомянутая компания в 2019 году приостановила деятельность.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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