Всемирный день блондинок: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

31 мая отмечается Всемирный день блондинок.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки.

Всех белокурых красавиц поздравляю с Днем блондинок! Желаю, чтобы стереотипы вас не касались. Чтобы золото волос очаровывало и манило своими переливами и оттенками. Чтобы женское счастье отражалось в горящих глазах. Будьте вечно молоды и бесподобно красивы!

***

С Днем блондинок поздравляю,

Тебя, любимая, родная,

И в этот день тебе желаю,

Счастья без конца и края!

Пусть исполняются надежды,

И пусть сбываются мечты,

Всегда ты будешь хрупкой, нежной,

Королевой красоты!



***

Самый яркий, светлый праздник,

День блондинок наступил!

Поздравляю в час прекрасный

И желаю много сил!

Чтоб тебе всё удавалось,

Жизнь была твоя легка.

Только смех, удача, радость,

Не грусти ты никогда!



***

Блондинок поздравляю

С прекрасным вашим днем,

Желаю, чтоб успешны

Были вы во всем.

Желаю, чтоб мужчины

Вас взглядом провожали,

Желания, капризы

Все ваши исполняли.

Сияло, чтоб на солнце

Золото волос,

Чтоб ни одна блондинка

Не знала в жизни слез.

Счастья пожелаю

Я вам в День блондинок,

Стихов, цветов, подарков

И солнечных улыбок.

Напомним, что в Украине есть своя Суперблондинка. А соперничать с ней может ее дочь.

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