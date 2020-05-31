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В Кременчуге спасателям пришлось воспользоваться "болгаркой", чтобы освободить палец девочки от кольца (фото, видео)
В субботу, 30 мая, кременчугские спасатели проделали воистину ювелирную работу, освободив палец 13-летней девочки от тесного кольца. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как пожарные освободили ребенка, застрявшего головой в оконной решетке
— На плачущего посреди улицы ребенка обратила внимание случайная прохожая, — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям со СМИ и работы с общественностью Управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко. — Девочка объяснила ей причину своих слез и показала опухший и посиневший от сдавливания средний палец на правой руке. Женщина немедленно направила ее в городскую детскую больницу. Увы, хирург не смог снять кольцо медицинскими кусачками, лишь поцарапал кожу, поэтому медики вынуждены были вызвать на подмогу спасателей. Сотрудники ГСЧС, к сожалению, тоже не сразу сумели справиться с задачей — плоское кольцо из весьма твердого черного металла не поддалось напильнику, который, кстати сказать, легко распиливает золото. Пришлось применять «болгарку»…
На видео, предоставленном управлением ГСЧС, видно, как аккуратно сработали спасатели: подсунув под кольцо пластинку и обмотав тканью руку потерпевшей, аккуратно распилили перстень. Девочка, конечно, плакала и кричала, но от страха, а не от боли. К счастью, палец был благополучно освобожден от зажима, и ребенок ушел домой.
Правда, осталось загадкой, как школьница смогла надеть себе столь тесное кольцо.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Днепре спасали 6-летнего ребенка, провалившегося в люк канализационного коллектора.
Фото, видео предоставлены Управлением ГСЧС в Полтавской области262
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В Кременчуге спасателям пришлось воспользоваться "болгаркой", чтобы освободить палец девочки от кольца (фото, видео)
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