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Происшествия

В Кременчуге спасателям пришлось воспользоваться "болгаркой", чтобы освободить палец девочки от кольца (фото, видео)

9:32 31 мая 2020
спасатели болгаркой распилили кольцо на пальце
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В субботу, 30 мая, кременчугские спасатели проделали воистину ювелирную работу, освободив палец 13-летней девочки от тесного кольца. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как пожарные освободили ребенка, застрявшего головой в оконной решетке

— На плачущего посреди улицы ребенка обратила внимание случайная прохожая, — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям со СМИ и работы с общественностью Управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко. — Девочка объяснила ей причину своих слез и показала опухший и посиневший от сдавливания средний палец на правой руке. Женщина немедленно направила ее в городскую детскую больницу. Увы, хирург не смог снять кольцо медицинскими кусачками, лишь поцарапал кожу, поэтому медики вынуждены были вызвать на подмогу спасателей. Сотрудники ГСЧС, к сожалению, тоже не сразу сумели справиться с задачей — плоское кольцо из весьма твердого черного металла не поддалось напильнику, который, кстати сказать, легко распиливает золото. Пришлось применять «болгарку»…

На видео, предоставленном управлением ГСЧС, видно, как аккуратно сработали спасатели: подсунув под кольцо пластинку и обмотав тканью руку потерпевшей, аккуратно распилили перстень. Девочка, конечно, плакала и кричала, но от страха, а не от боли. К счастью, палец был благополучно освобожден от зажима, и ребенок ушел домой.

Правда, осталось загадкой, как школьница смогла надеть себе столь тесное кольцо.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Днепре спасали 6-летнего ребенка, провалившегося в люк канализационного коллектора.

Фото, видео предоставлены Управлением ГСЧС в Полтавской области

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