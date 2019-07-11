- 22:53 Обстрел автоколонны на Донбассе: в штабе ООС заявили о "самодеятельности" нового главы Донецкой ОГА
- 22:39 "Сюрреализм": Климкин под музыку прокомментировал провал его отставки в Раде
- 22:23 Оскандалившегося кандидата в нардепы Куницкого сняли с выборов
- 22:08 Спустя два месяца задержан подозреваемый в нашумевшем убийстве семьи фермеров в Николаевской области
- 21:57 В Днепре спасли ребенка, провалившегося в люк канализационного коллектора
- 21:46 "Это были реально крутые годы": Парубий эмоционально попрощался с народными депутатами
- 21:30 Во Львове размораживают проект строительства метро, чтобы избежать транспортного коллапса
- 21:10 "Мне не стыдно": Турчинов признался, что Зеленский его неприятно удивил
- 20:56 Украина — США: где смотреть финал Универсиады по баскетболу
- 20:38 Обнародованы фотороботы подозреваемых в обстреле полицейского в Ужгороде
- 20:25 Зеленский задает двойные стандарты, не включая Богдана и Коломойского в список люстрации, – эксперт
- 20:21 «Шахтер» завершил сбор в Австрии поражением от чемпиона Кипра: видеообзор матча
В Днепре спасли ребенка, провалившегося в люк канализационного коллектора (видео)
В четверг, 11 июля, в Днепре вытащили из 6-ти метрового коллектора шестилетнего мальчика. Об этом сообщил в областном главке ГосЧС. В этот же день харьковским спасателям пришлось вытаскивать застрявшую между двух массивных деревьев школьницу.
Инцидент произошел на улице Тверской в областном центре.
Прибыв на место происшествия, спасатели Днепра выяснили, что 6-летний мальчик упал в открытый люк и провалился в коллектор, глубина которого достигает 6-ти метров.
С помощью кресла-корсета и пожарно-спасательной веревки спасатели вытащили ребенка на поверхность и передали медицинским работникам.
Мальчика отправили каретой скорой помощи в травмпункт областной детской поликлиники.
Напомним, ранее в Киеве мужчина застрял в узком люке, пытаясь достать оттуда смартфон. А в Запорожье пришлось спасать женщину, которую «засосало» в цистерну с семечками.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.