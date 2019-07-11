Происшествия

В Днепре спасли ребенка, провалившегося в люк канализационного коллектора (видео)

В четверг, 11 июля, в Днепре вытащили из 6-ти метрового коллектора шестилетнего мальчика. Об этом сообщил в областном главке ГосЧС. В этот же день харьковским спасателям пришлось вытаскивать застрявшую между двух массивных деревьев школьницу.

Инцидент произошел на улице Тверской в областном центре.

Прибыв на место происшествия, спасатели Днепра выяснили, что 6-летний мальчик упал в открытый люк и провалился в коллектор, глубина которого достигает 6-ти метров.

С помощью кресла-корсета и пожарно-спасательной веревки спасатели вытащили ребенка на поверхность и передали медицинским работникам.

Мальчика отправили каретой скорой помощи в травмпункт областной детской поликлиники.

Напомним, ранее в Киеве мужчина застрял в узком люке, пытаясь достать оттуда смартфон. А в Запорожье пришлось спасать женщину, которую «засосало» в цистерну с семечками.

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