Происшествия

Мужчина, который на днях застрелил девушку в Новоград-Волынском Житомирской области, имел с ней любовные отношения. По словам родных девушки, она встречалась с мужчиной, несмотря на то, что он был женат и имел 16-летнюю дочь.

Познакомились любовники в том же селе, когда Игорь приезжал к родителям. Его машину часто видели у дома Людмилы. Говорят, что между ними часто были ссоры. Мужчина имел ревнивый характер, поднимал на девушку руку и потому она решила уйти от него. Тот грозился убить ее и родных, если она не вернется.

В селе родственников Игоря просят не беспокоить. Его мать недавно пережила инсульт. Людмилу в платье невесты уже похоронили. Игоря похоронят в Житомире. Тело мужа забрала его жена, сообщает ТСН.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Индии в штате Западная Бенгалия на востоке страны 30-летний мужчина обезглавил школьницу, которая отказалась выйти за него замуж.

185

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter