26.74 / 26.92 29.45 / 29.77
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Ревнивец угрожал расправой с родными: стали известны подробности кровавой любовной драмы на Житомирщине (видео)

9:48 31 мая 2020
Убийство
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Мужчина, который на днях застрелил девушку в Новоград-Волынском Житомирской области, имел с ней любовные отношения. По словам родных девушки, она встречалась с мужчиной, несмотря на то, что он был женат и имел 16-летнюю дочь.

Познакомились любовники в том же селе, когда Игорь приезжал к родителям. Его машину часто видели у дома Людмилы. Говорят, что между ними часто были ссоры. Мужчина имел ревнивый характер, поднимал на девушку руку и потому она решила уйти от него. Тот грозился убить ее и родных, если она не вернется.

В селе родственников Игоря просят не беспокоить. Его мать недавно пережила инсульт. Людмилу в платье невесты уже похоронили. Игоря похоронят в Житомире. Тело мужа забрала его жена, сообщает ТСН.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Индии в штате Западная Бенгалия на востоке страны 30-летний мужчина обезглавил школьницу, которая отказалась выйти за него замуж.

185

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

спасатели болгаркой распилили кольцо на пальце

В Кременчуге спасателям пришлось воспользоваться "болгаркой", чтобы освободить палец девочки от кольца (фото, видео)

Убийство

Ревнивец угрожал расправой с родными: стали известны подробности кровавой любовной драмы на Житомирщине (видео)

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

пограничник

Украинский пограничник спас жизнь иностранцу в аэропорту "Борисполь"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер