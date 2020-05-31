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Ревнивец угрожал расправой с родными: стали известны подробности кровавой любовной драмы на Житомирщине (видео)
Мужчина, который на днях застрелил девушку в Новоград-Волынском Житомирской области, имел с ней любовные отношения. По словам родных девушки, она встречалась с мужчиной, несмотря на то, что он был женат и имел 16-летнюю дочь.
Познакомились любовники в том же селе, когда Игорь приезжал к родителям. Его машину часто видели у дома Людмилы. Говорят, что между ними часто были ссоры. Мужчина имел ревнивый характер, поднимал на девушку руку и потому она решила уйти от него. Тот грозился убить ее и родных, если она не вернется.
В селе родственников Игоря просят не беспокоить. Его мать недавно пережила инсульт. Людмилу в платье невесты уже похоронили. Игоря похоронят в Житомире. Тело мужа забрала его жена, сообщает ТСН.
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В Кременчуге спасателям пришлось воспользоваться "болгаркой", чтобы освободить палец девочки от кольца (фото, видео)
Ревнивец угрожал расправой с родными: стали известны подробности кровавой любовной драмы на Житомирщине (видео)
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