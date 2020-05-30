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Происшествия

Перед смертью позвонил товарищу: на Житомирщине мужчина застрелил девушку и покончил с собой (фото, видео)

8:01 30 мая 2020
машина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Ночью 29 мая в селе Тальки Новоград-Волынского района Житомирской области мужчина застрелил 19-летнюю девушку, а затем покончил с собой. Перед тем, как застрелиться, он позвонил знакомому и сообщил о происшествии.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что в 19-летнюю девушку стреляли со спины. Она и 41-летний мужчина были знакомы и некоторое время поддерживали дружеские отношения. По словам родных девушки, в последнее время между ними постоянно возникали ссоры.

В день трагедии девушка возвращалась ночью домой, в нескольких сотнях метрах от дома ее ожидал мужчина. Следствием их разговора стал выстрел в спину девушки и самоубийство мужчины из этого же оружия.

Звуки выстрелов услышали жители улицы. Прибывшие медики «скорой» смогли только констатировать смерть обоих.

На месте происшествия полицейские изъяли обрез охотничьего ружья, который сейчас направлены на исследование. Назначены другие экспертные исследования и продолжается установление причин трагедии.

Напомним, несколько дней назад подросток ночью застрелил бывшего бойца батальона «Айдар», который пытался успокоить компанию пьяных молодых людей.

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