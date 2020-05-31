Трамп переносит саммит G7 на осень и зовет на встречу Путина

Мир

В субботу, 30 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что решил перенести встречу «Большой семерки» на осень. Как уже сообщали «ФАКТЫ», всего несколько дней назад он был решительно настроен провести саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. Трамп полагал, что такая встреча с участием лидеров семи мировых держав станет лучшим свидетельством того, что Америка возвращается к нормальной жизни после пандемии COVID-19.

Политологи напоминают, что нынешняя осень для команды Трампа имеет решающее значение — в начала ноября должны пройти очередные президентские выборы. С сентября стартует завершающий этап избирательной кампании. Традиционно американские политики в такие моменты замыкаются на внутренних проблемах. Внешняя политика их перестает волновать примерно до января, пока не будут подведены окончательные итоги выборов и не сформируется новая президентская администрация. Даже если Трамп победит в ноябре и останется в Белом доме на второй срок, перестановки в его команде неизбежны.

Так что же заставляет его менять традиционные правила большой политической игры? Зачем Трамп стремится взвалить на себя и своих помощников груз подготовки такого масштабного саммита в сентябре, когда дел у его команды и без того будет по горло?

Видятся два возможных ответа. Первый довольно прост. Трамп хочет провести очную встречу, а не видеоконференцию. Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что не рассматривает возможность своего участия в саммите, если он состоится в июне. По ее мнению, это не самое подходящее время для проведения подобных встреч, учитывая тот факт, что COVID-19 еще не побежден. Есть основания полагать, что и другие лидеры вежливо откажутся лететь в Вашингтон через месяц. А Трампу нужно шоу с участием всех действующих лиц.

Второй ответ предполагает следующее — рейтинг Трампа серьезно пошатнулся. Его непродуманные заявления и действия в период пандемии нового коронавируса сыграли свою негативную роль. Он теряет голоса. Есть один старый проверенный метод — если у тебя ничего не получается во внутренней политике, переключи внимание избирателей на успехи во внешней политике! Затей что-то такое, что поднимет престиж твоей страны, а за ним, как следствие, твой собственный рейтинг. Вот Трамп и задумал провести успешный саммит в сентябре — как можно ближе ко дню президентских выборов.

Сейчас же американский лидер в свойственной ему манере нашел красивое объяснение своему решению перенести саммит. «Я откладываю саммит, потому что не чувствую, что G7 верно представляет происходящее в мире», — заявил Трамп. И только он знает, как переломить ситуацию. Трамп хочет пригласить на встречу «Большой семерки» еще четыре страны — Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. По его словам, нынешний формат саммита безнадежно устарел. Кроме того, Трамп дал понять, что главной темой, которую он хочет обсудить в сентябре, будет поведение Китая.

Иными словами, он продолжает разыгрывать в своей предвыборной борьбе китайскую карту. Напомним, Трамп открыто обвиняет Пекин в том, что китайские власти скрывали и продолжают скрывать от остального мира правду о происхождении нового коронавируса. Тем самым Китай всячески старается снять с себя ответственность за смерть сотен тысяч людей и экономический ущерб, который несут из-за пандемии COVID-19 другие страны.

Фото Getty Images

313

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter