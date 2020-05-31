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В Киеве за сутки коронавирусом заразились 11 врачей
В Киеве за прошедшие сутки наличие коронавируса подтвердили у 81 человека. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека. 11 из них — медики. На сегодня в столице уже 2985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — сообщил он.
Так, заболели: 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет; 4 девочки от 2 до 8 лет; 31 мужчина от 19 до 86 лет; 6 мальчиков — трем из них по 1 году, другим — 2, 6 и 11 лет.
«В больницы города госпитализированы 16 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки в столице 11 человек. Всего коронавирус за время пандемии побороли 648 жителей Киева», — написал Кличко.
Больше всего случаев COVID-19 было зафиксировано в Днепровском районе (25), а также в Деснянском и Дарницком районах — по 14 случаев.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Харьковской области была зафиксирована новая вспышка острого респираторного коронавирусного заболевания COVID-19. Инфекцию «подхватили» еще 15 подопечных Пески-Радьковского психоневрологического интерната в Боровском районе.204
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